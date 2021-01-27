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رياضة

مدرب المنتخب يكشف عن نصيحته لـ أوناجم.. ورأيه في احتراف مصطفى محمد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:43 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف طارق مصطفي المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب, رايه في احتراف مصطفى محمد, نجم الزمالك والمنتخب خلال الفنرة الحاليه, مؤكدا انه للاعب مميز ولديه امكانيات رائعه. 

وأكد طارق مصطفي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن مصطفي محمد لديه اصرار على خوض تجربه الاحتراف في الوقت الحالي, مشيرا الى ان اللاعب "حط الاحتراف في دماغه"  بالاضافة لطموحه الكبير في تحقيق انجازات مميزه حال احترف في الخارج. 

وأضاف أن مصطفي محمد يسعى لان يصبح واحدا من افضل النجوم المصريين المحترفين في الخارج, مثل محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي، موضحا أن طموح وامكانيات نجم الزمالك، ستصب في مصلحة المنتخب الاول في النهاية.

اما عن نصيحته لـ محمد اوناجم نجم الزمالك فأكد أن اللاعب مر بحاله نفسية سيئه خلال الفترة الماضية؛ لعدم مشاركته مع الفريق، ولكنه نصحه بالصبر، وان يبذل قصاري جهده حتي يعود للمشاركة اساسيا مع الفريق.

ونوه بأن اوناجم تلقي عرضا من نهضة بركان المغربي، ولكن الادارة رفضت، لافتا الى انه تحدث مع مسؤولي الزمالك بشان مساعدة اللاعب حتي يعود لمستواه السابق.
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