شاهد.. مضيفة توضح أماكن سرية في الطائرة

شاركت إحدى مضيفات الطيران التي تدعى " كات كمالاني" ، بعض الأسرار التي لا يعلمها المسافرون عبر الطائرات عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك.





وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن المضيفة كات كمالاني التي يتابعها أكثر من نصف مليون متابع عبر تيك توك، قامت بإستغلال ذلك العدد في نشر فيديو توضيحي لأسرار عن الطائرات و المقاعد الخفية التي لم يروها في الطائرات من قبل.





بحكم وظيفة كاتي، أوضحت عبر حسابها أن هناك مقاعد في الطائرة لا يراها الركاب في كثير من الأحيان نظرا لأنها في الواقع ليست للركاب و لن يصلوا لها في أغلب الاحيان و لكنها أرادت أن توضح كيفية العثور عليها .





اشارت كاتي من خلال الفيديو إلى أن المقاعد التي تقصدها في أغلب الأحيان تكون مغلقة و مفاتيحها برفقة طاقة المضيفات على متن الطائرة، قد يسمح في أحيان قليلة الكشف عنها و لكن في أغلب الأحيان لا يراها الركاب.