لاعب مصر السابق لكرة اليد: مطمئن على منتخبنا أمام الدنمارك.. فيديو

أكد عبدالرحمن البوهي، لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، إنه يشعر بحالة من الاطمئنان على منتخب مصر لكرة اليد، أمام منتخب الدنمارك في مباراة اليوم.





وأضاف البوهي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أن هناك لقاءات سابقة أثبتت مدى كفاءة الفريق المصري، مشيرا إلى انه متوقع ان يقدم المنتخب المصري مباراه قوية.





وتابع لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد أن البطولة استثنائية نظرا لإقامتها على أرض مصر.



