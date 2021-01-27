ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لاعب مصر السابق لكرة اليد: مطمئن على منتخبنا أمام الدنمارك.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:42 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
Advertisements
محمود محسن
أكد عبدالرحمن البوهي، لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد،  إنه يشعر بحالة من الاطمئنان على منتخب مصر لكرة اليد، أمام منتخب الدنمارك في مباراة اليوم.

وأضاف البوهي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي  أن هناك لقاءات سابقة أثبتت مدى كفاءة الفريق المصري، مشيرا إلى انه متوقع ان يقدم المنتخب المصري مباراه قوية.

وتابع لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد أن البطولة استثنائية نظرا لإقامتها على أرض مصر.

وأشار البوخي إلى أنه خلال آخر كأس عالم كانت تقام بالدنمارك وواجهنا الدنمارك فى ملعبه وأدينا مباراة رائعة ولم يستطع منتخب الدنمارك التقدم سوى في الدقائق الأخيرة من المباراة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نجم منتخب اليد السابق: مقدونيا من أهم الفرق في أوروبا.. فيديو

مونديال اليد.. ماتيوس جدسيل رجل مباراة الدنمارك وقطر

حسن يسري: منتخب اليد قدم أداء استثنائيا أمام سلوفينيا في المونديال

ليفل الوحش.. تامر أمين عن مواجهة الدنمارك بمونديال اليد: عندهم المطرقة ومفيش حاجة بعيدة على ربنا.. فيديو

قبل موقعة الغد.. منتخب الدنمارك يعلن موقف الأخطبوط لاندين من المشاركة أمام مصر

قبل مباراة ربع نهائي مونديال اليد.. 4 مواجهات تاريخية بين منتخبي الفراعنة والدنمارك

ترشيحاتنا

ما موعد إجراء امتحانات نصف العام للجامعات؟ .. التعليم العالي تجيب

بوتين: الحرب العالمية الثالثة ستقضي على البشرية

خاص.. أيمن حفني ينضم للزمالك لمدة 6 أشهر

حُرمت من العيشة الملكية .. الأميرة فوزية أول امرأة عاملة في عائلة فاروق الأول

غضب في سوريا.. تفاصيل دهس زوجة نجل القذافي لضباط شرطة وأمر اعتقالها

بعد حبس الطبيب المتحرش.. النيابة تفحص هاتفه المحمول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المسحة الشرجية.. تعرف على أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

سلملنا على التروماي..جولة تاريخية حول هذا الاختراع العريق | صور

بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية