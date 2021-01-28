شارك في جداريات قناة السويس.. سوهاجي يُبدع في فن النحت والرسم بالقهوة |شاهد

غرفة كبيرة تتعدد فيها الأشياء من ألوان مُتعددة ومواد مختلفة الخامات ولوحات وأقلام، كان يحيا بها شاب منذ نعومة اظافرة، حيث كان ينعزل عن عائلته؛ كي يُبدع في كراسة الرسم الصغيرة التي تحولت إلى لوحات فنية وتماثيل منحوته بابتكار وإبداع.





هكذا كانت حياة أبانوب غالي الشهير في عالم فن النحت والرسم بالقهوة ب"غالي"، ابن محافظة سوهاج والذي أخذ اسمه شهرة بقدر ما يقدمه من فن ثمين لا يُقدر بمال.





وقول أبانوب غالي بنبرة فرحة وفخر لـ"صدى البلد : "أنا من طفولتي بحب الألوان بحب التنسيق فيها جدًا حبيت ارسم لقيت اللي حواليا بيعاملوني كفنان مش مجرد طفل بيحاول يرسم ويلعب بالرسومات".





وأوضح الشاب صاحب ال٢٩ ربيعًا ، أنه لم يكن كبقية الأطفال يلهو ويُضيع الوقت بل كان يمسك بقلمه الرصاص في كراسته الصغيرة ويُبدع في رسم من حوله بدقة شديدة.





وشاهدت والدته رسوماته فتبسمت له بقلب أم يملؤه الفرحة والسرور برؤية طفلها فنان يمتلك موهبة قلائل من يمتلكوها، فقرر بعدها أن يجتهد على ذاته كثيرًا ويُدعم فنه بدراسته، ولذلك إلتحق بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، ولم يتوقف عند الدراسة بل أخذ يبتكر في طرق الرسم والنحت.





وأردف أبانوب غالي قائلًا:"حبيت اجرب خامات مُحتلفة في الشغل لأن ده بيوسع من إدراكي الفني كمان بيخلي شغلي مُختلف ومُتميز يعني"، مُشيرًا إلى أنه كان يعمل ضمن فريق فنانين ومهندسين تابع للقوات المسلحة المصرية خاص بقطاع إدارة المتاحف العسكرية، ويفتخر بأنه ضمِن مَن شاركوا في إنشاء تماثيل وجدريات قناة السويس الجديدة.





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وأشار إلى أنه ساهم بأعماله الفنية في متحف الرمال، حيث صنع تماثيل بإستخدام الرمال، كما أنه ساهم في أعمال لفنادق شهيرة بجمهورية مصر العربية، مضيفا: "نفسي دايمًا بلدي تستفيد من فني وبشغلي وبفرح أوي لما بشارك في أي شئ مهم يدعم مصر ويخلي صورتها دايمًا جميلة أمام الجميع".



