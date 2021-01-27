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محافظ الفيوم: ما سيتم فى "حياة كريمة" سيفوق مطالب المواطنين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:47 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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البهي عمرو
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن ما سيتم فى مبادرة حياة كريمة سيكون أعلى من مطالب المواطنين، مؤكدًا أن هناك أحد الأشخاص كان يريد بناء سور بـ مدرسة، ولكن الدولة ستقوم ببناء مدرسة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن اللجان الخاصة بالمحافظة تقوم بالنزول للقري، مؤكدًا أن هناك طلبات سيتم تنفيذها وهناك طلبات ستتم بعد ذلك معلقًا " مش هينفع نوصل الغاز لـ القري قبل توصيل الصرف، فـ لذلك سيتم توصيل الصرف الأول ثم بعد ذلك توصيل الصرف".

وأكد أن المشروعات التى ستقوم بها الدولة ستوفر فرص عمل كثيرة، فمشروع تبطين الترع و حياة كريمة سيوفر ملايين فرص العمل.
وكشف إنه سيتم تطوير قصور الثقافة فى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، لآن قصور الثقافة من الأشيار المهمة.

وأكد أنه عقد ، اجتماعًا تنسيقيًا لدراسة نتائج جلسات الحوار المجتمعي مع مقترحات خطط تطوير مركزي يوسف الصديق، وإطسا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الـ ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.

واشاد محافظ الفيوم، بالجهود الإيجابية لمسئولى القطاعات ومجالس المدن خلال الأيام الماضية فى إعداد خطط تطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، مشددًا على ضررة بذل المزيد من الجهد في مطابقة الخطط الموضوعة للتطوير، مع مطالب واحتياجات المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تم عقدها بالمركزين، حتى يتسنى تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت، مع ضرورة أن يقوم كل قطاع بتحديد أولوياته والمواقع المقترحة لتنفيذ الأعمال. 

 وكشف المحافظ، أن الدولة تهدف إلى تطوير الريف المصري بالكامل خلال 3 سنوات، كما تشمل خطة الدولة تبطين جميع الترع والمصارف، وكذلك تغيير جميع خطوط مياه الشرب بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 5 سنوات، مشيرًا إلى ضرورة التخطيط الجيد وترتيب الأولويات في وضع مخططات المبادرة الرئاسية، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات، للإسراع فى معدلات التنفيذ، حتى يشعر المواطن بثمار ما تم تنفيذه من أعمال، لافتًا إلى أن أولوية التنفيذ ستكون للمشروعات الأكثر إلحاحًا، وكذلك المشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، وتحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين. 

وأضاف "الأنصاري" أن خطط التطوير تضع أولوية للمركز نفسه، ثم للوحدات القروية الأم، تليها القرى التابعة والنجوع، بهدف رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية بالمناطق العمرانية ذات الكثافات العالية.

وأكد المحافظ أنه سيتم إعلان المخططات الشاملة لمشروعات تطوير المركزين ضمن المبادرة الرئاسية فور إقرارها، من منطلق الخطط التشاركية للمواطنين فى وضع الميزانيات وتنفيذ المشروعات وفقًا للأولويات، موجهًا رؤساء مجالس المدن بإعداد تصنيف بالمشروعات التى سيتم تنفيذها بالمبادرة بالوحدات القروية الأم، وعرض تقرير شامل بهذا الشأن يوم الأحد القادم.




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