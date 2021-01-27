محافظ الفيوم: ما سيتم فى "حياة كريمة" سيفوق مطالب المواطنين

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن ما سيتم فى مبادرة حياة كريمة سيكون أعلى من مطالب المواطنين، مؤكدًا أن هناك أحد الأشخاص كان يريد بناء سور بـ مدرسة، ولكن الدولة ستقوم ببناء مدرسة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن اللجان الخاصة بالمحافظة تقوم بالنزول للقري، مؤكدًا أن هناك طلبات سيتم تنفيذها وهناك طلبات ستتم بعد ذلك معلقًا " مش هينفع نوصل الغاز لـ القري قبل توصيل الصرف، فـ لذلك سيتم توصيل الصرف الأول ثم بعد ذلك توصيل الصرف".
وأكد أن المشروعات التى ستقوم بها الدولة ستوفر فرص عمل كثيرة، فمشروع تبطين الترع و حياة كريمة سيوفر ملايين فرص العمل.
وكشف إنه سيتم تطوير قصور الثقافة فى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، لآن قصور الثقافة من الأشيار المهمة.
وأكد أنه عقد ، اجتماعًا تنسيقيًا لدراسة نتائج جلسات الحوار المجتمعي مع مقترحات خطط تطوير مركزي يوسف الصديق، وإطسا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الـ ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.
واشاد محافظ الفيوم، بالجهود الإيجابية لمسئولى القطاعات ومجالس المدن خلال الأيام الماضية فى إعداد خطط تطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، مشددًا على ضررة بذل المزيد من الجهد في مطابقة الخطط الموضوعة للتطوير، مع مطالب واحتياجات المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تم عقدها بالمركزين، حتى يتسنى تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت، مع ضرورة أن يقوم كل قطاع بتحديد أولوياته والمواقع المقترحة لتنفيذ الأعمال.
وكشف المحافظ، أن الدولة تهدف إلى تطوير الريف المصري بالكامل خلال 3 سنوات، كما تشمل خطة الدولة تبطين جميع الترع والمصارف، وكذلك تغيير جميع خطوط مياه الشرب بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 5 سنوات، مشيرًا إلى ضرورة التخطيط الجيد وترتيب الأولويات في وضع مخططات المبادرة الرئاسية، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات، للإسراع فى معدلات التنفيذ، حتى يشعر المواطن بثمار ما تم تنفيذه من أعمال، لافتًا إلى أن أولوية التنفيذ ستكون للمشروعات الأكثر إلحاحًا، وكذلك المشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، وتحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين.
وأضاف "الأنصاري" أن خطط التطوير تضع أولوية للمركز نفسه، ثم للوحدات القروية الأم، تليها القرى التابعة والنجوع، بهدف رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية بالمناطق العمرانية ذات الكثافات العالية.
وأكد المحافظ أنه سيتم إعلان المخططات الشاملة لمشروعات تطوير المركزين ضمن المبادرة الرئاسية فور إقرارها، من منطلق الخطط التشاركية للمواطنين فى وضع الميزانيات وتنفيذ المشروعات وفقًا للأولويات، موجهًا رؤساء مجالس المدن بإعداد تصنيف بالمشروعات التى سيتم تنفيذها بالمبادرة بالوحدات القروية الأم، وعرض تقرير شامل بهذا الشأن يوم الأحد القادم.