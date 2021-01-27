فتاوى تشغل الأذهان.. أشعر بضيق في الرزق وكثرة الديون ماذا أفعل؟.. حالتان تجب فيهما الصدقة.. تعرف عليهما

هل يجوز ترديد الأذان خلف الموبايل؟

كم سنة حفظ فيها علي بن أبي طالب سورة البقرة؟









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية التي تشغل بال الكثير، نرصدها في التقرير الآتي:





أشعر بضيق في الرزق وكثرة الديون ما الحل.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عليك بكثرة ذكر الله وفعل الخير ومعاونة الناس وجبر الخواطر قال تعالى وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23)





ومن الأدعية المفيدة والمأثورة التي يمكن أن يرددها المسلم أيضًا:





- «اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».





- « اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».





- « اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت».









على بن أبي طالب حفظ سورة البقرة فى عشر سنوات

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدد الصحابة ليس معلومًا بالتحديد كما يقول البعض، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن عدد الصحابة يصل إلى مائة وأربعة وعشرين ألف صحابي.





وأوضح «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك صحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظوا الأحاديث النبوية، وهناك صحابة لم يرووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا.

وأضاف أن على بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه - حفظ سورة البقرة فى عشر سنوات، وهذا لم يكن تقصيرًا من الصحابة لأنهم كانوا قوم عمل وليسوا قوم حفظ، مؤكدًا أن حفظ القرآن فرض كفاية.





ونبه على أن الشخص الذى لا يحفظ القرآن الكريم كاملا لا يدخل النار، والدليل على ذلك أن جميع الصحابة لم يحفظوا القرآن الكريم كاملا.





ولفت إلى أن الكافر لا يخرج من النار مطلقًا، ودخول الجنة فضلًا وليس عدلًا فلا يدخل الجنة أحد بعمله.





حالتان تكون الصدقة واجبة فيهما

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المتصدق من خيار الناس، والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها، موضحة أن صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير، موضحة أن الصدقة تزيد في العـمر وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر.





وفي هذا السياق قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالتين تكون الصدقة واجبة فيهما على الإنسان، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها للأقارب الذين تكون نفقتهم غير واجبة كالعم والخال ومن نحوهما.





وأوضحت في إجابتها عن سؤال: «متى تجب الصدقة وهل يجوز إخراجها للأقارب؟»، أن الصدقة تكون واجبة على المُسلم في حالتين، هما: «النذر، والزكاة»، منوهة بأنه تجب الصدقة على الإنسان إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.





وأضافت في حُكم إخراجها للأقارب، أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية.





وتابعت الثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة، منبهة إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، فيما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».





قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إن الأصل في الأذان أنه مرتبط بدخول وقت الصلاة المفروضة؛ لأنه شُرِع للإعلام بدخول الوقت.





واستشهد «عاشور»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، بما روي الشيخان عن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».





وأضاف مستشار المفتي، أنه يُفضل عدم ترديد الأذان وراء الموبايل، ولكن على المسلم أن يردده وراء أول مؤذن يسمع أذانه ولا يلتفت إلى أذانات المساجد الأخرى.





هل يجوز ترديد الأذان مع الهاتف المحمول؟

ومن جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش إنه يجوز شرعا ترديد الأذان مع الهاتف المحمول ولكن في حالة إذا ما كان الموبايل يؤذن مع وقت الصلاة الأصلي وليس في أي وقت.





وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" خلال إجابته عن سؤال: هل يجوز ترديد الأذان خلف أذان الموبايل؟ قائلا إنه لا يجوز الصلاة خلف المذياع أو التليفزيون وغير ذلك من وسائل البث، لافتا إلى أنه لا يجوز أن ينقل المسجد الأذان من المذياع كأن يترك مقيم الشعائر الميكروفون أمام المذياع للأذان.