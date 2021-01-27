ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مونديال اليد| مصر تتقدم على الدنمارك 8-6 في أول 15 دقيقة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:49 م
لقاء منتخب مصر والدنمارك
لقاء منتخب مصر والدنمارك
Advertisements
حسام الحارتي
تقدم المنتخب المصري على  المنتخب الدنماركي "8 -6 " في أول 15 دقيقة من الشوط الأول بالمباراة التي تجمعهما الآن، ضمن منافسات دور ربع النهائى "الـ8 " على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ببطولة العالم لكرة اليد التى  تستضيفها مصر حتى 31 يناير.


ويسعى منتخب مصر فى هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوى مثلما ظهر فى جميع مباريات البطولة منذ انطلاقها ، حيث إن المنتخب نجح فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من ، تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخسارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23.

وشهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الاتحاد الروسى و بيلاروسيا و أخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثاني المجموعة الرابعة  ليصطدم بالمنتخب الدنماركى .

كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك ، بين فرنسا مع المجر، و السويد مع قطر و إسبانيا مع النرويج، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .

كما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كل من ، الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 و تونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 و أنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29 ، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى و كوريا الجنوبية لانسحاب كاب فيردى من الدور الأول بسبب حالات كورونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حظوظ منتخب مصر لكرة اليد فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

رسميا.. مصر تواجه الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

تريزيجيه يهنئ لاعبي منتخب اليد على التأهل لدور الـ 8 ببطولة كأس العالم

الفراعنة وسط الكبار .. مواعيد ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

قبل مباراة ربع نهائي مونديال اليد.. 4 مواجهات تاريخية بين منتخبي الفراعنة والدنمارك

إبراهيم المصري نجم منتخب مصر لليد: لاعبو الفراعنة على قدر المسئولية.. والتأهل لدور ربع النهائي بالمونديال إنجاز

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الأهلي.. النادي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في 3 أزمات تحكيمية

بـ بنطلون أحمر.. سلمى الشيمي تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

قرار جديد من سانت إيتيان لحسم صفقة مصطفى محمد| خاص

الأمم المتحدة تهاجم إيطاليا بسبب مسئوليتها عن مقتل 200 لاجىء

الصحة العالمية تصدم العالم حول تفشي سلالة كورونا الجديدة

فلبينية تقاضي زوجها المصري في الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المسحة الشرجية.. تعرف على أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

سلملنا على التروماي..جولة تاريخية حول هذا الاختراع العريق | صور

بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية