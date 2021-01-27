أستاذ تخطيط: مبادرة حياة كريمة أحد آليات تطوير الريف المصري

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن مبادرة "حياة كريمة" إحدى آليات تطوير الريف المصرى كآلية جديدة لتطويره وإحياء القرى الفقيرة.





وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة تطوير القرى سيتم تنفيذها على محورين أساسيين، أولهما البنية التحتية ، والمسئولة عنها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتطوير القرى وتأهيلها.





وأشار إلى أن المحور الثانى لتطوير القرى ، يشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وتتم عن طريق تحسين معيشة المواطن بالتنسيق مع وزارة التضامن وجهاز تنمية المشروعات والدعم النقدي للأسر الفقيرة.





وتابع أستاذ أستاذ التخطيط والتنمية ، أن مبادرة حياة كريمة أيضًا تضم ربط الزراعة بالصناعة للحد من الهجرة الخارجية للمدن، والمناطق العشوائية فى المدن وتدشين مجمعات صناعية لإنتاج الألبان، الحرف اليدوية وغيرها للحد من معدلات البطالة والفقر في الريف.



