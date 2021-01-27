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أخبار البلد

السيسي يوجه باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:52 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، وأحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء اعمال ونشاط الصندوق خلال العام الماضي 2020، بما في ذلك الموقف المالي للصندوق، والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية في هذا الشأن، إلى جانب جهود تحديث قواعد البيانات وإصدار البطاقات للمخاطبين والمستفيدين من الصندوق بكافة فئاتهم من شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ووجه الرئيس باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لصالح الأسر والأفراد المستفيدين من أنشطته.

وفي هذا السياق؛ وجه بإجراء الصندوق، دراسة لـ"صرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء" وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018.
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