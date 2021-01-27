شاهد.. الفنان شريف منير فى بورتريه بتوقيع معجب

نشر الفنان شريف منير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة.





وظهر فى الصورة بورتريه رسمه له أحد معجبيه وعلق عليها كالتالى:" شكرا للفنان .. هاني منير .. هو مش قريبي .. تشابه أسماء بس"





يذكر أن قال الفنان شريف منير، ان الكمامة هي السلاح الأول واهم شىء، بجانب عدم النزول إلى الشارع دون أسباب، مؤكدا أن الوسط الفني فقد العديد من الشخصيات الغالية خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.





وأضاف شريف منير خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، أن الفنان هادي الجيار خسارة كبيرة جدا للوسط الفني، قائلا: اشتركت معه في عملين وكانا ناجحين جدا واسمه كان هادي وهو شخصية هادئة بالفعل.



