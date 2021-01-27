ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا تعرب عن تضامنها مع السعودية لهذا السبب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:01 م
هجمات ميليشيات الحوثي
هجمات ميليشيات الحوثي
Advertisements
قسم الخارجي
نددت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، باستهداف ميليشيات الحوثي في اليمن، للمناطق المأهولة بالسكان في السعودية. 

وأكدت فرنسا أن استهداف المناطق المأهولة انتهاك للقانون الدولي، معربة عن تضامنها الكامل مع السعودية. 

فيما أشارت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الأربعاء، إلى أن خطر الميليشيا الحوثية الذي لا يقف عند حدود الإقليم، إنما يمس الاستقرار العالمي، ويشكل لغمًا موقوتًا في منطقة حيوية تمثل مركزًا للطاقة، وحركة الملاحة الدولية.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "عرقلة السلام"، إن الصورة أصبحت واضحة للعالم أجمع أن خطر تلك المليشيا لا يمكن أن ينتهي من تاريخ اليمن، ما لم تتركز الضغوط على الراعي الإيراني أولًا، ومن بعده أداته الطائفية في اليمن المتمثلة بميليشيا الحوثي، وأصبح لزامًا تكثيف الضغط الدولي عليهما بوصفهما الطرف المعيق لتحقق السلام والاستقرار في اليمن، في الوقت الذي قدمت فيه المملكة والتحالف والحكومة الشرعية كل النيات الطيبة لإغلاق هذا الجرح اليمني النازف.

و أضافت أن موقف الإدارة الأميركية الجديدة التي أدانت بشدة الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن المملكة، هو الموقف الذي توصل إلى خلاصة لطالما أكدت عليها المملكة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وهي أن ميليشيا الحوثي ليست جادة في التوصل إلى حل سياسي تحقيقًا للسلام اليمني، وهذا التصلب الحوثي لن يتغير طالما ظل بيدقًا بيد النظام الإيراني، يوجهه على حساب وطنه ومحيطه القريب.

وأشارت إلى أن هذا التنديد الدولي الواسع بهجمات الحوثي، يجب أن تواكبه مواقف حاسمة لردع هذا السلوك الميليشياوي الإيراني، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة في هذا الإطار، ومن المؤسف أن الخاسر الأكبر سيكون الشعب اليمني الشقيق، الذي يدفع كلفة هذا التمرد الحوثي الذي يبدد كل فرص السلام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يعلن إحباط عملية إرهابية بالبحر الأحمر

فرنسا تعلق على هجوم الحوثي على أرامكو السعودية: يزعزع أمن المنطقة

التحالف العربي يعلن عن خطر يحدق بمضيق باب المندب والبحر الأحمر

الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا يسقط في صعدة.. والتحالف: لن نسكت

فرنسا تستنكر هجمات الحوثيين على السعودية

دعم الشرعية في اليمن يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

ترشيحاتنا

مدرب المنتخب يكشف عن نصيحته لـ أوناجم.. ورأيه في احتراف مصطفى محمد

مونديال اليد| الدنمارك تتقدم على منتخب مصر 16- 13

٤٠ فيديو إباحي لزوجته .. زوج يطالب بتحليل DNA لإثبات نسب طفله

بينهم خماسي الزمالك.. رسميًا زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد

حازم إمام يعلق على أداء شريف إكرامي فى مباراة الأهلي وبيراميدز

لسبب غريب .. عروس تستغيث بوالدتها يوم الصباحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المسحة الشرجية.. تعرف على أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

سلملنا على التروماي..جولة تاريخية حول هذا الاختراع العريق | صور

بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية