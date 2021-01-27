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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف واقعة سرقة لصين لمراقب جوي وزوجته بمصر الجديدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:17 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد صبري
كشفت كاميرات المراقبة واقعة سرقة لصين لمراقب جوي وزوجته بمصر الجديدة ، مما تسبب فى اصابتهما .

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من ربة منزل ( مصابة بسحجات بالذراع الأيمن ) ، وزوجها يعمل مراقب جوي ومقيم بذات العنوان ( مصاب بخلع بالكتف الأيمن ) قررا بأنهما حال خروجهما من داخل محل سوبر ماركت كائن ـ الماظة ـ دائرة القسم فوجئا بقيام شخص يستقل سيارة ملاكي " لم يتمكنا من التقاط  أرقامها "  قام بخطف حقيبة يد الأولي وبداخلها هاتف محمول  ومتعلقات شخصية ، مما أدى لاصطدامها بالسيارة وإحداث إصابتها .

وأثناء قيام الثاني بملاحقتهم مستقلا السيارة ملكه فى محاولة منه لضبط  مستقليها حتي تمكن من استيقافهم بشارع حسن المأمون ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، إلا انه فوجئ بقيام قائد السيارة بالاصطدام به محدثًا إصابته ، ولاذا بالفرار  .  

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وخط سير قدوم وهروب مرتكبها أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما السيارة " قيادة الأول ـ مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولي عليه .

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا علي الهاتف واتهماهما بالسرقة   تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة  التحقيقات .

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