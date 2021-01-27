كاميرات المراقبة تكشف واقعة سرقة لصين لمراقب جوي وزوجته بمصر الجديدة

كشفت كاميرات المراقبة واقعة سرقة لصين لمراقب جوي وزوجته بمصر الجديدة ، مما تسبب فى اصابتهما .





تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من ربة منزل ( مصابة بسحجات بالذراع الأيمن ) ، وزوجها يعمل مراقب جوي ومقيم بذات العنوان ( مصاب بخلع بالكتف الأيمن ) قررا بأنهما حال خروجهما من داخل محل سوبر ماركت كائن ـ الماظة ـ دائرة القسم فوجئا بقيام شخص يستقل سيارة ملاكي " لم يتمكنا من التقاط أرقامها " قام بخطف حقيبة يد الأولي وبداخلها هاتف محمول ومتعلقات شخصية ، مما أدى لاصطدامها بالسيارة وإحداث إصابتها .





وأثناء قيام الثاني بملاحقتهم مستقلا السيارة ملكه فى محاولة منه لضبط مستقليها حتي تمكن من استيقافهم بشارع حسن المأمون ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، إلا انه فوجئ بقيام قائد السيارة بالاصطدام به محدثًا إصابته ، ولاذا بالفرار .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وخط سير قدوم وهروب مرتكبها أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما السيارة " قيادة الأول ـ مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولي عليه .





بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة.





باستدعاء المجني عليهما تعرفا علي الهاتف واتهماهما بالسرقة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات .



