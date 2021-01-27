قائد بالجيش السوداني: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضي الفشقة

أكد اللواء ركن حيدر الطريفي قائد الفرقة الثانية مشاه السودانية (في ولاية القضارف شرق السودان) عدم تنازل السودان عن شبر واحد من أراضي الفشقة السودانية.





وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الطريفي أعلن فتح باب التجنيد للقوات المسلحة بقيادة الفرقة الثانية مشاه.





ودعا الطريفي، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، قافلة دعم ومؤازرة سيرتها قبيلة "الفلاته" بولاية القضارف، كل أهل الولاية لحث أبنائهم على الانخراط والتجنيد بالقوات المسلحة من أجل حماية الأرض والعرض.





وأشار إلى الدعم الكبير الذي قدمته كل مكونات الولاية دعما ومؤازرة ً للقوات المسلحة، مضيفا أن هناك ترتيبات كبرى تقودها القوات المسلحة لتنمية منطقة الشريط الحدودي (مع إثيوبيا) من خلال إقامة الكباري ومد الطرق، بجانب توفير الخدمات الأساسية بالمنطقة لتسهيل الحركة فيها.





فيما أكد ممثل قبيلة الفلاتة أبو بكر عمر مجدادي دعمهم للقوات المسلحة من أجل استرداد الأراضي السودانية بالشريط الحدودي.