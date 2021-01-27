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رياضة

لاڤيينا يعير فريقا بالكامل إلى أندية القسمين الثالث والرابع حتى نهاية الموسم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:19 م
لاڤيينا
لاڤيينا
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كتب: رباب الهوارى
قرر مجلس إدارة نادي لاڤيينا، برئاسة المهندس محمود الأسيوطي، بعد الاجتماع مع المدير الرياضى وائل حبيب، والأجهزة الفنية للفريق الأول والناشئين، فتح باب الإعارة للاعبي قطاع الناشئين حتى نهاية الموسم الحالي؛ لرغبة الإدارة في استمرار احتكاك اللاعبين بالمباريات الرسمية، جاء ذلك عقب قرار اتحاد الكرة بعدم استكمال دوريات الناشئين والاكتفاء بالدور الأول فقط.

وتلقى لاعبو لاڤيينا العديد من العروض من أغلب أندية القسم الثالث بالصعيد ومحافظات بحري قبل أن تتم الموافقة على إعارة 11 لاعب للأندية الأخرى حتى نهاية الموسم.

وهم
عبد الرحمن موزه إلى عاملين غارب،
الثنائى حازم ابو سنه وخالد عبد الشافى لفريق طامية بالقسم الثالث بالفيوم
مالك محمود و محمد عبد الهادى لفريق منيه الحيط قسم رابع الفيوم
حارس المرمى زياد حسن  إلى فريق احمد عرابى بالقسم الثالث بالشرقية،
حازم ساهر و احمد ابو السعود ومصطفى قاياتى وشعبان شويمى  وحارس المرمى عمار جابر إلى فريق اطسا الذى يلعب فى القسم الثالث .

وجاءت موافقة الإدارة للعلاقات الطيبة التى تربطها بهذه الأندية إضافة إلى منح اللاعبين فرصة المشاركة بصفة أساسية خلال فترة الدورى 

من ناحية أخرى يواصل الفريق الأول لنادى لاڤيينا استعداداته لمواجهة فريق ابو تيج ضمن مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر والذى سيقام على ستاد الأسيوطى الثانية ظهر الاثنين المقبل.

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