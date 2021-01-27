ربنا هو الحامي.. رئيس دولة إفريقية يحذر مواطنيه من لقاحات كورونا

حذر الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، اليوم الأربعاء، مواطنيه من التسرع في الحصول على لقاحات فيروس كورونا التي تروج لها الدول الأجنبية.





وقال ماجوفولي في تصريحات من منطقة جيتا بتنزانيا، إن أي قرار للحصول على لقاحات كورونا لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد، مضيفًا: "عليكم أن تقفوا بحزم. التطعيمات خطيرة جدًا، وإذا كان الرجل ذو البشرة البيضاء قادرًا على اختراع لقاحات، لكان عليه أن يجد علاجًا للإيدز الآن، أو السل، أو الملاريا.. كان سيجد علاجًا لمرض السرطان"، وفقًا لموقع "African news".





وحذر الرئيس التنزاني شعبه "من الأشياء التي تأتيهم من الدول الأجنبية".





وتابع: "دعونا لا نعتقد أنهم يحبوننا كثيرًا. هذه الدولة غنية، وأفريقيا غنية، وكلهم يغارون من ثرواتنا الهائلة. علينا أن نكون حذرين للغاية".





وأردف: "لقد عشنا لأكثر من عام بدون فيروس، لأن إلهنا هو القدير، والشيطان سيفشل دائمًا. على وزارة الصحة توخي الحذر، وتتجنب إغراء تحويلنا إلى دولة تُجرى فيها تجارب التطعيم بشكل واسع".