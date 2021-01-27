سميرة عبد العزيز توضح سبب رفض فاتن حمامة تقديم مسلسل عن سيرتها

أكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، أن صديقتها الراحلة الفنانة فاتن حمامة رفضت كتابة عمل يتناول سيرتها؛ لأنها لا تملك العديد من الأسرار المثيرة لتعرض على الشاشة.





وأضافت سميرة عبد العزيز، خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، "رفضت سيدة الشاشة العربية كتابة مسلسل عن حياتها عندما عرض عليها ذلك زوجي الكاتب محفوظ عبد الرحمن، وقالت له: أنت قدمت عملا رائعا عن أم كلثوم، لأن لها حياة عامرة بالأحداث، أما أنا فلا أملك إلا أفلامي".





وأكدت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، أن علاقتها بسيدة الشاشة العربية كانت وطيدة، وروت لـ "صدى البلد"، عن صداقتهما التي بدأت عندما تشاركا في مسلسل "ضمير أبلة حكمت".





وقالت "جمعنا مشهد في بداية تصوير الحلقات الأولى، ووجدت فاتن حمامة تنطق إحدى الكلمات بصورة غير صحيحة، وكنت ضليعة في العربية، فوجدت أنه من المفيد أن أصلح لها الخطأ، وهو ما لم يقدر عليه أحد، وحينها وجدت منها شكرا وثناءً غير متوقع، وأصبحنا منذ اللحظة صديقتين".



