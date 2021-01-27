بأمر المحافظ.. منع سير التوك توك بالطرق العامة في مراكز البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة أعمال الكهرباء بكافة مراكز ومدن المحافظة وإنارة الطريق الزراعي مع تغيير واستبدال الاعمدة التالفة ان وجدت على الفور وصيانة واستعدال اى أعمدة مائلة مع المتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة مؤكدا على استمرار الدعم للمنظومة بزيادة المعدات الخاصة بها والصيانة الدورية والمستمرة للمعدات الحالية وتوفير وتطوير صناديق القمامة.





جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء عصام سعادة مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد عزت نائب المستشار العسكري ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين وشرطة الكهرباء والمرافق.





وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتعامل الفورى باخلاء وازالة العقارات ذات الخطورة الداهمة والمبانى الايلة للسقوط والصادر لها قرارات ازالة للحفاظ على امن وسلامة المواطنين سواء قاطنيها او بالمنازل المجاورة والمارة .



كما وجه محافظ البحيرة خلال الاجتماع بالاستمرار في متابعة تطبيق القانون 17 لسنة 2019م والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وخاصة بعد مدة فترة التصالح حتى نهاية مارس القادم 2021 حيث ان البحيرة تعد اولى محافظات الجمهورية فى عدد الطلبات المقدمة باجمالى عدد 279 الف طلب بلغت قيمة المتحصلات الخاصة بها مليارا و143 مليون جنيه، وكذا التأكيد على الاستمرار في متابعة تطبيق القانون 144 لسنة 2017 وبیان نسب التنفيذ .





كما شدد المحافظ على الالتزام بكافة التوجيهات الخاصة بإجراءات تحقيق الانضباط لحرکة التوك توك بين الطرق العامة بالمدن الرئيسية واستصدار ترخيص للتسيير لها يجدد سنويا والتنسيق مع المرور والآمن لمنع سير التوك توك بالطرق العامة والرئيسية وقصر استخدامها على الطرق الفرعية، مع متابعة محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة عدد تلك المحطات لتحفيز تحويل السيارات للعمل باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود .





كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة الآتي:-

- الخطة الاسثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2020/2021 ومتابعة نسب التنفيذ.





- إعادة رد الشيء لأصله الخاصة بتوصيل شبكات المرافق و الغاز الطبيعي و تذلیل معوقات توصيل الغاز الطبيعى للعملاء بحيث تتولى الجهات المنفذه لاعمال شبكات المرافق ( الغاز - الكهرباء - الاتصالات - مياه الشرب و الصرف الصحي ) إعادة رد الشيء لأصله.





- المتابعة المستمرة لأعمال تبطين الترع وكذا اعمال التطهير ورفع ونقل نواتج التطهير الى الاماكن المخصصة لذلك.





- تكثيف الحملات الخاصة بمتابعة الالتزام بتطبيق كافة القرارات والاجراءات الاحترازية سواء بالشوارع والمحال والاسواق حفاظا على امن وسلامة الموطنين.





- الموافقة على تخصيص قطعة الأرض البالغة مساحتها 200 متر املاك دوله وذلك لإقامة وحدة إطفاء عليها بقرية الكردود / مركز حوش عيسي.







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