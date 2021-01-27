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رياضة

الدوري الإنجليزي.. تشكيل نادي تشيلسي لمواجهة ولفرهامبتون

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:53 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
يواجه نادي تشيلسي نادي ولفرهامبتون الليلة ضمن منافسات الجولة 20 في الدوري الإنجليزي، في أولى مباريات توماس توخيل مدربًا للبلوز. 

تقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة. 

وأعلن توخيل تشكيل البلوز المكون من، الحارس إدوارد ميندي، إزبليكويتا، رودجير، تياجو سيلفا، تشيلويل، كوفاسيتش، جورجينهو، حكيم زياش، هافرتز، هودسون، جيرود. 

ويبدأ البلوز المباراة برصيد 29 نقطة في المركز العشار، بينما يبدأ ولفرهمبتون المباراة، بقيادة نونو سانتو، برصيد 22 في المركز الرابع عشر من ترتيب جدول البريميرليج.

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