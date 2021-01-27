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شريهان أبو الحسن: مبدأ "اكسر للبنت ضلع" تربية خطأ جملة وتفصيلاً

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:42 م
شريهان أبو الحسن
شريهان أبو الحسن
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، إنها لم تضرب ابنها إلا عندما كان صغيراً للغاية، متابعة: ضربت ابنى مرة أو اثنتين فقط عندما كان صغيراً جدًا ومنذ هذا الوقت قررت ألا أضربه مرة أخرى.

وأضافت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على فضائية On e ،أنها تربت "بنت" على ولدين، ورغم ذلك لم تكن دلوعه البيت  .

وأكملت الإعلامية شيريهان أبو الحسن،: "بحكم إنى البنت الوحيدة؛ كان مفترضاً أن يكون لى مميزات، ولكن الحقيقة لم يحدث".

وتابعت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، أن هناك مبدأ لكثير من الأمهات وهو "أكسر للبنت ضلع يطلعلها 24"، وأن العنف بالضرورة سيأتى بنتيجة جيدا، وسيخلق خوفا إن البنت لا تفعل شيئاً خطأ ولكن هذه الطريقة من التربية خطأ جملة وتفصيلاً.
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