شريهان أبو الحسن: مبدأ "اكسر للبنت ضلع" تربية خطأ جملة وتفصيلاً

قالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، إنها لم تضرب ابنها إلا عندما كان صغيراً للغاية، متابعة: ضربت ابنى مرة أو اثنتين فقط عندما كان صغيراً جدًا ومنذ هذا الوقت قررت ألا أضربه مرة أخرى.





وأضافت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على فضائية On e ،أنها تربت "بنت" على ولدين، ورغم ذلك لم تكن دلوعه البيت .





وأكملت الإعلامية شيريهان أبو الحسن،: "بحكم إنى البنت الوحيدة؛ كان مفترضاً أن يكون لى مميزات، ولكن الحقيقة لم يحدث".



