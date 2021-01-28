بعد أن حصدت النيران أرواح 5 من أسرة واحدة بالمرج.. مديرية أمن القاهرة: السلامة مسئولية مشتركة والوقاية هي الغاية.. ونوصي بشراء مستلزمات الكهرباء

- كيف تحمي نفسك وأسرتك من مخاطر "الماس الكهربائى وتسرب الغاز"

- الأدوات الكهربائية الردية والدفايات قنابل موقوتة داخل المنازل

- نوصي بشراء مستلزمات الكهرباء من أماكن معتمدة لضمان جودتها





حادث مفجع استيقظ عليه سكان عزبة النخل بحي المرج بعد ان حصدت السنة النيران ارواح 5 من أسرة واحدة نتيجة ماس كهربائى ، فى الحادثة لم تكن تلك هى الاولى او الاخيرة فلم يمر يوميا الا وتتكرر تلك الكارثة باختلاف الأشخاص والمناطق .





مديرية أمن القاهرة أطلقت حزمة من الإرشادات والنصائح الهامة بعنوان " كيف تحمي نفسك وأسرتك من مخاطر الماس الكهربائى وتسرب الغاز" ، بحسبما افاد مصدر امني رفيع المستوي ان عند حدوث حريق أول إجراء يتم اتخاذه هو إخلاء الأشخاص قبل البدء في التفكير بالتعامل مع الحريق أو التفكير في فصل الكهرباء أو الغاز وإخراج الأشخاص من المنزل او المركبة المشتعلة قبل استخدام وسائل الإطفاء .





وفي حالة التعرض للدخان يتم النوم على الأرض لتفادي استنشاق الدخان وفي هذا الصدد نشير إلى أن خطر الدخان الناتج عن الحريق أخطر بكثير جدا عن خطر النار وهو ما حدث فى كارثة حريق شقة المرج التي راح ضحيتها أب وأم و3 أطفال نتيجة استنشاق الدخان .





وأشار المصدر إلى ان الإهمال من الأسباب الرئيسية لحدوث الحرائق والذى يتمثل فى أشكال عديدة منها إلقاء بقايا التدخين وهي مشتعلة بلامبالاة ، وترك مواد منتجة للنار (ولاعات كبريت) تترك لعبث الأطفال ، عدم الاكتراث بصيانة الأجهزة والمعدات ، وتعمد الاستخدام الخاطئ للأجهزة الكهربائية عدم توفير وسيلة إطفاء مناسبة تؤدي لكوارث .





وأوضح المصدر بأن استخدام أجهزة ومعدات غير مطابقة للمواصفات القياسية والاعتماد على السعر الرخيص في شرائها وتكليف غير المتخصصين لعمل التوصيلات الكهربائية وبأقل التكاليف سبب رئيسي فى معظم البلاغات ، كما أن الاستخدام الخاطئ لمصادر الكهرباء عن طريق وضع العديد من الأجهزة علي مصدر واحد ، ومشترك سيئ الصنع ، وأوصى عند شراء مستلزمات الكهرباء يتم شراؤها من أماكن معتمدة لضمان جودتها ، والحرص التام عند استخدام دفايات الكهرباء وإبعادها عن أي منقولات أو ستائر لعدم نشوب حريق لانها تعتبر بمثابة قنابل موقوتة داخل منازلنا.





" كيف تتجنب خطر الكهرباء "





ـ التأكيد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية والتأكد انها معزولة وعدم استخدام أسلاك غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة لقدرة الدائرة.





ـ عدم ترك الأسلاك عرضة للاحتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة منها.





ـ التأكد من عدم ملامسة طرفي البطارية لمعدن السيارة





ـ يجب التحوط أثناء التدخين بالسيارة خشية أجزاء متوهجة مع شدة الرياح





ـ عند ملاحظة أي اضطراب في الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المختصين.





" إرشادات عامة للوقاية من الحريق "





ـ لاتترك الثقاب والولاعات في متناول أيدي الأطفال





ـ وضع غطاء معزولا (سدادات) للمآخذ الكهربائية لمنع الاطفال من العبث به.





ـ لا تدع الشموع تغيب عن نظرك عند استخدامها.





ـ لا تستخدم البنزين في تنظيف الملابس علي مقربة من أي مصدر حراري





ـ والإهمال في التدخين سبب رئيسي لحرائق المنازل





ـ فلا تدخن عند الشعور بالنعاس و تأكد من إطفاء السجائر.





ـ عدم تعريض شعلة السخان التيار الهواء الذي قد يؤدي إلى إطفائها وحدوث تسرب للغاز





ـ يلزم توافر التهوية الجيدة بالحمامات ـ ( شفط هواء) تجنبا لتراكم الغازات السامة (اول اكسيد الكربون)





ـ ابعد الملابس دائما عن أجهزة التدفئة علي بعد متر علي الاقل وتذكر ان تغلقها قبل الذهاب إلي النوم أو مغادرة المنزل





ـ عدم ارتداء الملابس الفضفاضة أو قطع الثياب المتدلية قرب مصدر الحرارة.





ـ استخدام قفاز الوقاية من الحرارة عند رفع الأواني أثناء الطهي وعدم استخدام قطع مهلهلة من النسيج.





ـ لاتملأ أكثر من ثلثي المقلاة بالزيت حتي لا يتعرض الزيت للانسكاب أثناء القلي فيحدث اشتعاله





ـ يجب عدم تخزين أي مادة قابلة للاشتعال قرب مصدر الحرارة.









ـ يجب تنظيف الفرن من بقايا الطعام بصفة مستمرة لعدم تعرضها للاشتعال مع زيادة تراكمها وكذا أعلي المواقد المستخدمة في الطهي بوجه عام وعدم إلقاء أعواد الثقاب عقب استخدامها في صندوق القمامة فقد تعتقد أنك قمت بإطفائها وقد يكون الأمر غير ذلك لذا يجب التأكد تماما من الإطفاء ويفضل اطفاؤها بالمياه





ـ تأكد من فصل مصدر التغذية للغاز والكهرباء عن الاجهزة بعد الاستخدام وعند مغادرة المنزل.





ـ الاهتمام بوجود جهاز إطفاء يدوي متعدد الأغراض وبطانية حريق للتعامل مع الحريق عند بدء نشوبه والتدريب علي كيفية استخدامها.





ـ قم بتركيب كاشف للدخان منزل وافحصه دوريا





ـ زيادة الوعي الاطفائى لدى أفراد الأسرة مع وضع خطة مع أسرتك عن كيفية التصرف والهروب حال حدوث حريق لا قدر الله.









" كيف تتصرف في حالة الشعور بتسرب الغاز "





ـ لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف.





ـ لاتقم بتشغيل مراوح الشفط أو إشعال أعواد الثقاب لتجنب حدوث انفجار.





ـ قم علي الفور بإخلاء المنطقة من جميع الأشخاص.





ـ قم بإحكام غلق صمام الغاز.





ـ قم بإطفاء مصادر الإشعال القريبة.





ـ قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب.





ـ حدد مصدر التسرب وقم باصلاحه بواسطة المختصين.









" كيفية العناية بأسطوانات الغاز "





ـ لا تقم بتخزين اسطوانة الغاز داخل المطبخ.





ـ خزن الأسطوانة داخل المخزن محكمة الغلق وجيدة التهوية عن أشعة الشمس المباشر أو المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق.





ـ لاتقم برمي أو دحرجة الأسطوانة.





" للوقاية من حرائق الغاز "





ـ قم بفحص أسطوانة وتهديدات الغاز (الأنابيب ـ الخراطيم الصمام) بصورة دورية وتجنب تعرضها للحرارة والعوامل الجوية التي تتسبب في إتلافها واستبدال التالف منه فورا.









ـ تأكد من عدم وجود تشققات بالخرطوم المطاطي وان طوله مناسب لتجنب حدوث التواءات حادة به.





" الوقاية من أخطار الكهرباء "





ـ تأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله.





ـ قم بقطع التيار الكهربائي عند قيامك بأعمال منزلية غسيل الجدران والأسقف والأرضيات.





ـ لاتمرر أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من المصادر الحرارية كالمدافيء.





ـ لاتترك الأجهزة الكهربائية في حالة تشغيل مدة طويلة دون رقابة.





ـ قم بفصل التيار عن الأجهزة الكهربائية في حالة عدم الاستخدام.





ـ لا تقم بتشغيل أي مصدر كهربائي في حالة الاشتباه بوجود تسرب غاز.





ـ إجراء الصيانة الدورية أو تجديدات اضافية لشبكة الكهرباء بمعرفة فني متخصص.





ـ لا تقم بتشغيل أكثر من جهاز علي مشترك واحد.





ـ لاتضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية وكذا لاتضع الأسلاك الكهربائية أسفل السجاد أو الموكيت.





ـ لاتوصل أكثر من جهاز بمصدر واحد للتيار الكهربائي.





ـ لا تضع الاجهزة الكهربائية بجوار السوائل (المياه).



