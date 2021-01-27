محللة مالية: البورصة المصرية تشهد استثمارات عالمية

قالت ماريان عزمى ، محللة مالية ، إن إعادة تقييم المؤشرات يلبي متطلبات المستثمرين لافتة إلى أن EGX 3O هو المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أمام البورصات العالمية .





وأشارت "عزمى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، إلى أن المستثمر المصرى يهتم كثيراً بمواكبة مؤشرات البورصات العالمية .





ولفتت لوجود مؤشرات سيولة مالية داخل الأسواق المصرية، خاصة أن الأخيرة من الأكثر بورصات العالم التى دخلت بها استثمارات عالمية خلال الفترة الماضية .





وتابعت المحللة المالية، أن المستثمر المصرى ف تعامله مع البورصة يكون عن طريق متابعة الأسهم الخاصة به داخل المؤشرات ، لافتة إلى مؤشرات البورصة المصرية تحقق ارتفاعات كبيرة مؤخراً .