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محللة مالية: البورصة المصرية تشهد استثمارات عالمية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:44 م
بورصة
بورصة
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شيرين عادل
قالت ماريان عزمى ، محللة مالية ، إن إعادة تقييم المؤشرات يلبي متطلبات المستثمرين لافتة إلى أن EGX 3O  هو المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أمام البورصات العالمية .

وأشارت "عزمى"، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج مال وأعمال والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، إلى أن المستثمر المصرى يهتم كثيراً بمواكبة مؤشرات البورصات العالمية  . 

ولفتت لوجود مؤشرات سيولة مالية داخل الأسواق المصرية، خاصة أن الأخيرة من الأكثر بورصات العالم التى دخلت بها استثمارات عالمية خلال الفترة الماضية .

وتابعت  المحللة المالية، أن المستثمر المصرى ف تعامله مع البورصة يكون عن طريق متابعة الأسهم الخاصة به داخل المؤشرات ، لافتة إلى مؤشرات البورصة المصرية تحقق ارتفاعات كبيرة مؤخراً . 
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