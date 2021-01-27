رد ناري على تصريح منظمة الصحة العالمية باستمرار كورونا عاما آخر .. فيديو

قال محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن مصر تتبع خطا منفردا ومتميزا فى التعامل مع وباء فيروس كورونا، وهى من أوائل الدول التى استوردت اللقاح ومتوافر فى مصر منذ أسابيع.





وأوضح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، أن اللقاحات الثلاثة التي تعاقدت عليها مصر آمنة وثبتت مأمونيتها وفاعليتها وكفاءتها والموافقة الطارئة عليها جزء مكمل للدراسات العلمية، متابعا أن تصريحات منظمة الصحة العالمية لا تشير للقلق ولكنه كان يجب التأكيد على الالتزام بالضوابط الاحترازية وأنه طوق النجاه والتحصين المجتمعى بدلا من عبارة عام آخر من فيروس كورونا.





وأكد، أن الحذر مطلوب ولكن دور منظمة الصحة العالمية أن توضح طبيعة الموقف، لافتًا إلى أن الفريق الطبى الذى يمثل خط الدفاع الاول لهم الأولوية فى اللقاح والحذر مطلوب ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكل من حصل على الجرعة الأولى حتى يحصل على الجرعة الثانية بعدها بـ 3 أسابيع.