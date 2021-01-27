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اقتصاد

الملاح: إنفاق الملايين على لعب الأطفال غير معقول ونستطيع إنتاجها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:01 م
صدى البلد
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هاجر رزق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بيانا، يفيد بإنفاق 99 مليون دولار لاستيراد لعب للأطفال من الصين.

وتعليقا على هذا البيان؛ قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن إنفاق هذا الحجم الضخم من الدولارات في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري وظروف انتشار فيروس كورونا، ليس من المعقول. 

وتساءلت "الملاح": هل من المعقول استيراد سلع ترفيهية (استفزازية) بالعملة الصعبة، وتقليل المعروض من الدولار في مصر، في ظل محاولات الدولة لتقليل الفارق بين الجنيه والدولار.
 
وأكدت مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن لعب الاطفال سلع ترفيهية وليست ضرورية ويمكن ان نصنعها داخل الدولة حيث ان معظمها يصنع من البلاستيك، وصناعتها بسيطة حتى إذا قمنا بإنتاج لعب اقل جودة من المستوردة؛ فالطفل يمكنه اللعب بأي لعبه. 

وأوضحت "الملاح" أن المصريين يمتلكون من العلم ووسائل التكنولوجيا ما يجعلهم قادرين على تصنيع مثل تلك الالعاب لتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الاولية والتي لا نستطيع العيش بدونها. 

واضافت أننا من الممكن أن لا نستطيع تعويض هذا الكم من الدولارات المفقودة في استيراد السلع الرفاهية بتصدير منتجات محلية للخارج وجلب العملة الصعبة نظرا لغلق بعض الدول للمطارات مما يعرض الجنية إلى انخفاض قيمته أمام الدولار. 

وأكدت "الملاح" أن الشباب المصري في حاجة إلى دورات تدريبية في الصناعة والانتاج لدعم الصناعات المحلية وتشجيع الشباب على التصنيع والإنتاج.
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