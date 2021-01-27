وكيل إعلام البرلمان: قصور الثقافة أمامها أدوار كثيرة لتؤديها.. فيديو

قال نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن ملف وزارة الثقافة كان يتعلق بكل أشكال الثقافة والفنون فى مصر مثل الرقابة والدمج الثقافى وورش العمل ودعم الحرف ومهرجان الكتاب ودعم المواهب والعديد من الملفات.





أوضح نادر مصطفى خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، أن الأرقام التى تم عرضها اليوم من قبل وزيرة الثقافة لا تنطبق على الأرقام والأنشطة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه يوجد أعداد بمئات الأنشطة الثقافية ولا يوجد ممارسات حقيقية لهذه الأنشطة على أرض الواقع.





أكد نادر مصطفى، أنه لابد على قصور الثقافة أن يكون لها دور كبير فى نشر الوعى بين الشباب، مؤكدًا أن قصور الثقافة لا يزال أمامها كثير من الأدوار التى لا تؤديها مثل محاربة الفكر المتطرف ونشر البطولات وتقديم رؤية للشباب، متابعًا أن الفكر لا يعرف الحدود.





أضاف نادر مصطفى، أن وزارة الثقافة مسئولة عن الإبداع ويجب ألا تقف على مسألة الميزانية والاموال ، منوهًا إلى أن القيادة السياسية تعطى أفاق ثقافية جديدة فلابد من مواكبة هذه الأفاق، وأن مجلس النواب على استعداد لتقديم الدعم لوزارة الثقافة باستمرار.