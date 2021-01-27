إطلاق أسماء 10 من الشهداء على معالم بمسقط رأسهم بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن كل من ضحى بروحه فداء للوطن سيظل فى قلوبنا وان دمائهم الذكية والعطرة ستظل تذكرنا ببطولاتهم وتضحياتهم واننا لن ننسى أبطالنا .





جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء عصام سعادة مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد عزت نائب المستشار العسكري، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين وشرطة الكهرباء والمرافق.





حيث تم خلال الاجتماع الموافقه على إطلاق اسم 10 شهداء من أبناء المحافظة على مدارس ومعالم تخليدا لبطولاتهم حيث تم الموافقة على الآتي :-

- إطلاق اسم الشهید محمد عبد الحميد احمد عبد الجواد حزيمة على مدرسة محلة فرنوي الإعدادية المشتركة بمركز شبراخيت .

- إطلاق اسم الشهيد شریف محروس محروس غانم على مدرسة دربك الابتدائية بمركز دمنهور.

- إطلاق اسم الشهيد صبري عبد الرحمن سالم - على مدرسة بركة غطاس الإعدادية مركز أبوحمص.

- إطلاق أسم الشهيد رقيب أول مبروك کامل يوسف مرسی - على مدرسة دسونس البلد للتعليم الأساسى بمركز أبو حمص.

- إطلاق اسم الشهيد محمد شحاته موسى المزين على مدرسة نظارة المنيا الابتدائية بالرحمانية.

- إطلاق اسم الشهيد مسعد عبد الحميد محمد الحلبى على مدرسة الرحمانية للغات.

- إطلاق اسم الشهيد أحمد مصطفى أحمد الحداد على مدرسة سمخراط الابتدائية الجديده بالرحمانية.

- اطلاق اسم الشهيد الرائد احمد فوزى احمد زيد على مدرسة ابو حمص الثانوية بنات.



وتقديرا لدور جيش مصر الأبيض الذين جسدوا ملحمة وطنية وحملوا على عاتقهم رسالة نبيلة وسطروا بطولات، منذ أن ظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانوا ومازالوا فى الصفوف الأولى فى مواجهة المرض وافق المجلس التنفيذى على إطلاق اسم المرحوم الدكتور حمدي محمد الطباخ وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية سابقا على مستشفى أبو حمص المركزي بمحافظة البحيرة.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم المرحوم كمال راشد على وكيل وزارة التموين بالبحيرة سابقا على مكتب تموين كوم حماده المطور.

وكان قد أكد محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة أعمال الكهرباء بكافة مراكز ومدن المحافظة وإنارة الطريق الزراعي مع تغير واستبدال الاعمدة التالفة ان وجدت على الفور وصيانه واستعدال اى أعمدة مائلة مع المتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة مؤكدا على استمرار الدعم للمنظومة بزيادة المعدات الخاصة بها والصيانة الدورية والمستمرة للمعدات الحالية وتوفير وتطوير صناديق القمامة.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء عصام سعادة مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد عزت نائب المستشار العسكري ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين وشرطة الكهرباء والمرافق.

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتعامل الفورى باخلاء وازالة العقارات ذات الخطورة الداهمة والمبانى الايلة للسقوط والصادر لها قرارات ازالة للحفاظ على امن وسلامة المواطنين سواء قاطنيها او بالمنازل المجاورة والمارة



كما وجه محافظ البحيرة خلال الاجتماع بالاستمرار في متابعة تطبيق القانون ۱۷ لسنة 2019م والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ بشان التصالح في بعض مخالفات البناء وخاصة بعد مدة فترة التصالح حتى نهاية مارس القادم 2021 حيث ان البحيرة تعد اول محافظات الجمهورية فى عدد الطلبات المقدمة باجمالى عدد 279 الف طلب بلغ قيمة المتحصلات الخاصة بها مليار و143 مليون جنية، وكذا التأكيد على الاستمرار في متابعة تطبيق القانون 144 لسنة ۲۰۱۷ وبیان نسب التنفيذ

كما شدد المحافظ على الإلتزام بكافة التوجيهات الخاصة بإجراءات تحقيق الانضباط لحرکة التوك توك بين الطرق العامة بالمدن الرئيسية واستصدار ترخيص للتسيير لها يجدد سنويا والتنسيق مع المرور والامن لمنع سير التوك توك بالطرق العامة والرئيسية وقصر استخدامها على الطرق الفرعية، مع متابعة محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزياده عدد تلك المحطات لتحفيز تحويل السيارات للعمل باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود

كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة الآتي:-

- الخطة الاسثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى

2020/2021 ومتابعة نسب التنفيذ.

- إعادة رد الشئ لأصله الخاصة بتوصيل شبكات المرافق و الغاز الطبيعي و تذلیل معوقات توصيل الغاز الطبيعى للعملاء بحيث تتولى الجهات المنفذه لاعمال شبكات المرافق ( الغاز - الكهرباء - الاتصالات - مياه الشرب و الصرف الصحي ) إعادة رد الشيء لأصله

- المتابعة المستمرة لأعمال تبطين الترع وكذا اعمال التطهير ورفع ونقل نواتج التطهير الى الاماكن المخصصة لذلك.

- تكثيف الحملات الخاصة بمتابعة الالتزام بتطبيق كافة القرارات والاجراءات الاحترازية سواء بالشوارع والمحال والاسواق حفاظا على امن وسلامة الموطنين

- الموافقة على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 200 متر املاك دوله وذلك لإقامة وحدة إطفاء عليها بقرية الكردود / مركز حوش عيسي.



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