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فن

إيمي طلعت زكريا تطل على متابعيها بالكاجوال.. شاهد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:29 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الممثلة ايمي طلعت زكريا جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت إيمى طلعت زكريا فى الصورة بإطلالة عصرية بقميص كاروهات وجينز أزرق.

ونالت الصور إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:
-قمررر
-ماشاء الله

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر 2019 داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.

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