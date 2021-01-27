"تسوية منازعات جنوب سيناء" تعقد جلسة لحل مشكلات المواطنين والمستثمرين..صور

عقدت لجنة تسوية المنازعات جلستها المعتادة اليوم الأربعاء بحضور اللواء جمال عبدالرشيد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة وعدد من رؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.





يأتي ذلك في إطار حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على سرعة حل مشاكل المواطنين والمستثمرين .





وقامت اللجنة خلال اجتماعها بالنظر في العديد من طلبات المواطنين وانتهت الى حل هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها فى إطار القانون.





كما بحثت لجنة تسوية المنازعات طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهت إلى إيجاد حلول لها لدعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.





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