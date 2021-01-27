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محافظات

"تسوية منازعات جنوب سيناء" تعقد جلسة لحل مشكلات المواطنين والمستثمرين..صور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:12 م
لجنة تسوية المنازعات
لجنة تسوية المنازعات بجنوب سيناء
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ايمن محمد
عقدت لجنة تسوية المنازعات جلستها المعتادة اليوم الأربعاء بحضور اللواء جمال عبدالرشيد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة وعدد من رؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يأتي ذلك في إطار حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على سرعة حل مشاكل المواطنين والمستثمرين .

وقامت اللجنة خلال اجتماعها بالنظر في العديد من طلبات المواطنين وانتهت الى حل هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها فى إطار القانون.

كما بحثت لجنة تسوية المنازعات  طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهت إلى إيجاد حلول لها  لدعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

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"تسوية منازعات جنوب سيناء" تعقد جلسة لحل مشكلات المواطنين والمستثمرين..صور
"تسوية منازعات جنوب سيناء" تعقد جلسة لحل مشكلات المواطنين والمستثمرين..صور
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