حلمي النمنم: ستظل مصر مستهدفة لأنها دولة وطنية .. فيديو

قال حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إن المصادر متنوعة للاطلاع على التاريخ موجودة في الكتب والمكتبات ودار الوثائق المصرية والمؤسسات الصحفية، موضحا أن الوسائل والمصادر الآن أصبحت سهلة وبسيطة مقارنة بالسنوات الماضية.





وأضاف «النمنم» خلال لقائه ببرنامج «أنت المحور» المذاع على قناة «المحور» أن الشائعات تعبر عن جماعات ضغط معادية او أيديولوجيات تفرض نفسها عن الناس، موضحا أن بعض الجماعات تلجأ الي هذه الشائعات لتحقيق هدفها.





وناشد حلمي النمنم الجميع باللجوء الي المصادر الموثقة وباب المعرفة السليم للاطلاع على المعلومة الصحيحة خاصة المتعلقة للتاريخ، مؤكدا أنه يجب على الأجيال الجديدة الرجوع للكتب والمصادر الموثقة للتعرف على التاريخ وأحداثه.





وأشار إلى أن مصر ستظل مستهدفة لأنها دولة وطنية مستقلة بحكم موقعها الجغرافي وأهميتها في المنطقة وقوة شعبها، منوها إلى أن مصر لديها طبقة وسطى كبيرة وبها علماء أكفاء، لذلك مصر مستهدفة عبر التاريخ بسبب قوتها .