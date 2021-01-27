صاحب مبادرة زواج التجربة: الناس مش عايزين يفهموا ولا يسمعوا الحقيقة ..فيديو

قال أحمد مهران، صاحب مبادرة "زواج التجربة"، إن المبادرة خاصة بالمتزوجين، مضيفا «الناس مش عايزين يفهموا ولا يسمعوا حقيقة المبادرة والسوشيال ميديا لا تناسب طبيعة المصريين.. وطالب من الجميع السماع لـ التجربة قبل الحكم عليها».





وأضاف "مهران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن المبادرة تخاطب الأزواج الذين وصلت بينهم الخلافات إلى حائط صد، موضحا أن المبادرة تكون بناءً على عقد صلح قبل الانفصال يتم فيه ذكر بنود للصلح بين الزوجين لمدة معينة.





وتابع «جربوا إنكم تعيشوا مع بعض سنة جديدة بناءً على عقد مشاركة زواج يكون فيها بنود متفق عليها»، مؤكدًا أن المبادرة وضعت بعض الجزاءات لمن يخالف العقد تصل إلى الانفصال.



