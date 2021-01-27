صدور الكتاب الأول للدكتور وائل محمد رضا بعنوان «من أجل إنسان أفضل»

صدر الكتاب الاول للدكتور وائل محمد رضا بعنوان ( من أجل إنسان أفضل ) الذى تضمن 45 مقالا منهم ثقافة الاختلاف ومهارة التفاوض وهمسة أمل وهمسات شبابية وثقافة التطوع والهدف والضمير وإقتراح للمسئولين واحتواء المساجين واحذروا ألغام الشوارع واقتراح للرئيس وبأيدينا هنخلي بلدنا أحلي وإنقذوا شباب مصر ولا للتصريحات الاستفزازية ونعم للقضاء على الفاسدين والنشيد الوطني وعلم مصر واقتراح للمسئولين وباقة ورد أهديها للعالم أجمع ونصيحة لمن يريد أن يحكم مصر وعلي من نطلق كلمة المستشار وأهل الشر وأسباب تميز القطاع الخاص وأيضا إتحاد الفاشلين والرهان الكبير والسرطان المدمر والسد المنيع والضمير الميت والمسئول بين الواقع والمأمول وأحلم وأتمنى وإلي متى ومسئولية المسئول وخطورة الكلمة وكورونا والحظر وفيروس كورونا وتأثيره علي البيئة وماذا بعد انحسار فيروس كورونا والوعي المفقود ومشاعل النور ومعاول الظلام وإعدام البراءة والانتصار علي الإنكسار وكلمة السر ودرع وسيف والستائر المغلقة وأخيرًا تعددت الأسباب والموت مؤكد . واحتواءعلى الفاسدينوأتمنىمتىوتأثيرهانحسار





يذكر أن الكاتب الدكتور وائل رضا حاصل علي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية وعضو مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور وعضو بمجلس كلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين عام مؤسسة العمل التطوعي من أجل مصر والمتحدث الرسمي وعضو مجلس إدارة وعضو مؤسس جمعية مجلس علماء مصر وأمين عام مساعد الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة لشئون الشباب والاتصالات والعلاقات الحكومية .



