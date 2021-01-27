مصر تتعادل مع الدنمارك فى دور الثمانية لمونديال اليد ويلجآن لوقت اضافى جديد

ولجأ المنتخبان لوقت اضافى جديد لتحديد المتاهل الى الدور التالى .

وتقدم المنتخب الدنماركي على منتخب مصر "16-13 " في الشوط الأول من المباراة

و تقدم المنتخب المصري على نظيره الدنمارك "23-22 " في آول 15 دقيقة من الشوط الثاني

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق التقدم على المنتخب الدنماركي "8 -6 " في أول 15 دقيقة من الشوط الأول.





انتهت آحداث الشوط الثالث من المباراة التي تجمع بين منتخب مصر والدنمارك "٢٩-٣١، لصالح الدنمارك





ولجآ حكم المباراة إلي الوقت اُضافي من المباراة عقب إنتهاء وقت المباراة بالتعادل بين منتخب مصر والدنمارك





وشهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الاتحاد الروسى و بيلاروسيا و أخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثاني المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى .

كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك ، بين فرنسا مع المجر، والسويد مع قطر و إسبانيا مع النرويج، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .

فيما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كل من ، الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 و تونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 وأنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى







