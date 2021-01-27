شركة تايوانية تتعهد بسد العجز فى قطاع السيارات



كشفت وزيرة الشؤون الإقتصادية التايوانية ، وانج مي -هوا إن الشركات التايوانية المصنعة للرقائق الإلكترونية لأشباه الموصلات ، تعهدت بتحسين ، منظومة الإنتاج بالإضافة إلى التوزيع بصورة أكبر للمساعدة في تخفيف النقص في الرقائق بقطاع السيارات في أنحاء العالم .





كما التقت وانج مع ممثلين من أربع من الشركات الكبرى المصنعة لرقائق أشباه الموصلات، وبما في ذلك في الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات ، وذلك للبحث عن كيفية الرد على الطلبات الاخيرة ، وذلك من جانب الشركات المصنعة للسيارات في الإتحاد الاوروبي ، والولايات المتحدة .





كما ذكرت وانج انها تلقت خطابا من وزير الاقتصاد الألماني" بيتر التمارير" ،وطلب منها الضغط على شركات صناعة السيارات لتعزيز الإنتاج .





وفي نفس الوقت تابعت وانج بعد الاجتماع ، فهذا يدل على أن صناعة أشباه الموصلات في تايوان ، لأنها تلعب دورا في إنتاج المنتجات التجارية.



وأكدت وانج أن الشركات المصنعة لرقائق أشباه الموصلات قولها إن الإنتاج محمل بالكامل ,ولكنها ستحاول تحسين منظومة الإنتاج والتوزيع ، وذلك بصورة أكبر من أجل توفير الرقائق .



