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سيارات

شركة تايوانية تتعهد بسد العجز فى قطاع السيارات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت وزيرة الشؤون الإقتصادية التايوانية ، وانج مي -هوا إن الشركات التايوانية المصنعة للرقائق الإلكترونية لأشباه الموصلات ، تعهدت بتحسين ، منظومة الإنتاج بالإضافة إلى التوزيع بصورة أكبر للمساعدة في تخفيف النقص في الرقائق بقطاع السيارات في أنحاء العالم .


كما التقت وانج مع ممثلين من أربع من الشركات الكبرى المصنعة لرقائق أشباه الموصلات، وبما في ذلك في الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات ، وذلك للبحث عن كيفية الرد على الطلبات الاخيرة ، وذلك من جانب الشركات المصنعة للسيارات في الإتحاد الاوروبي ، والولايات المتحدة .


كما ذكرت وانج انها تلقت خطابا من وزير الاقتصاد الألماني" بيتر التمارير" ،وطلب منها الضغط على شركات صناعة السيارات لتعزيز الإنتاج .


وفي نفس الوقت تابعت وانج بعد الاجتماع ، فهذا يدل على أن صناعة أشباه الموصلات في تايوان ، لأنها تلعب دورا في إنتاج المنتجات التجارية.

وأكدت وانج أن الشركات المصنعة لرقائق أشباه الموصلات قولها إن الإنتاج محمل بالكامل ,ولكنها ستحاول تحسين منظومة الإنتاج والتوزيع ، وذلك بصورة أكبر من أجل توفير الرقائق .

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