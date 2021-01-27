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رياضة

مونديال اليد| انتهاء الشوط الخامس بتقدم مصر علي الدنمارك ٣٥-٣٤

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:30 م
صدى البلد
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حسام الحارتي

انتهت آحداث الشوط الخامس من الوقت الإضافي بين منتخب مصر ونظيره الدنماركي بنتيجة "٣٥ - ٣٤" في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائى "الـ8 " على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ببطولة العالم لكرة اليد التى  تستضيفها مصر حتى 31 يناير.

وتقدم  المنتخب الدنماركي  على منتخب مصر "16-13 " في الشوط الأول من المباراة
وتقدم  المنتخب المصري  على نظيره الدنمارك "23-22 " في آول 15 دقيقة من  الشوط الثاني
وتمكن  المنتخب المصري من تحقيق التقدم على  المنتخب الدنماركي "8 -6 " في أول 15 دقيقة من الشوط الأول.

انتهت آحداث الشوط الثالث من المباراة التي تجمع بين منتخب مصر والدنمارك "٢٩-٣١،  لصالح الدنمارك

ولجآ حكم المباراة إلي الوقت اُضافي من المباراة  عقب إنتهاء وقت المباراة بالتعادل بين منتخب مصر والدنمارك 

 

وشهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الاتحاد الروسى و بيلاروسيا و أخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثاني المجموعة الرابعة  ليصطدم بالمنتخب الدنماركى .

كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك ، بين فرنسا مع المجر، والسويد مع قطر و إسبانيا مع النرويج، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .

فيما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كل من ، الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 و تونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 وأنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى و
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