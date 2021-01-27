مونديال اليد| انتهاء الشوط الخامس بتقدم مصر علي الدنمارك ٣٥-٣٤

انتهت آحداث الشوط الخامس من الوقت الإضافي بين منتخب مصر ونظيره الدنماركي بنتيجة "٣٥ - ٣٤" في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائى "الـ8 " على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.





وتقدم المنتخب الدنماركي على منتخب مصر "16-13 " في الشوط الأول من المباراة

و تقدم المنتخب المصري على نظيره الدنمارك "23-22 " في آول 15 دقيقة من الشوط الثاني

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق التقدم على المنتخب الدنماركي "8 -6 " في أول 15 دقيقة من الشوط الأول.





انتهت آحداث الشوط الثالث من المباراة التي تجمع بين منتخب مصر والدنمارك "٢٩-٣١، لصالح الدنمارك





ولجآ حكم المباراة إلي الوقت اُضافي من المباراة عقب إنتهاء وقت المباراة بالتعادل بين منتخب مصر والدنمارك