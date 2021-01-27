ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقوق عين شمس تعلن موعد الجداول التفصيلية للامتحانات الشفوية دور أكتوبر 2020

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:00 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إن الكلية ستعلن الجداول التفصيلية للامتحانات الشفوية دور أكتوبر 2020 لطلاب الدراسات العليا خلال الأسبوع المقبل، استنادًا إلى ما انتهى إليه المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الذي عُقد يوم السبت الموافق 23_1_2020. 

اِقرأ أيضًا:

وكشف عميد كلية الحقوق، عن كيفية إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف الدكتور ناجي، أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا، وتعليق الدراسة بالجامعات وتأجيل كافة الامتحانات والفعاليات والأنشطة للحد من انتشار الفيروس؛ تقرر اتخاذ بعض الإجراءات.

اِقرأ أيضًا:

وأكد ضرورة الحد من التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية حرصا من إدارة الجامعة على مصالح أبنائها الباحثين من طلاب وطالبات الدراسات العليا خاصة هؤلاء الذين تم تحديد موعد لمناقشة رسائلهم العلمية يرجى اتخاذ اللازم نحو الاقتصار علي حضور إتمام المناقشة على:

1_ المحكمين 
2_ المشرفين 
3_ الطالب 

ويتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من توفير أماكن مناسبة وتعقيمها كذلك توفير المطهرات أما بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا الذين لم تحدد لهم مواعيد المناقشة بعد، فيتم تأجيل المناقشة إلى ما بعد يوم 20 فبراير 2021 على أن يتم إسقاط هذه المدة من التسجيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس.. مركز الابتكار يهدف إلى تحويل تطوير التكنولوجيا إلى عمل تجاري ناجح.. والإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

حقوق عين شمس : الدراسة أونلاين حتى نهاية الترم الأول ..بدءا من الاثنين المقبل

حقوق عين شمس تكشف موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول

لطلاب حقوق عين شمس.. جداول امتحانات جميع الشعب والتعليم المفتوح دور يناير ٢٠٢٠

توفير أماكن مناسبة وتعقيمها.. إجراءات مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب عين شمس

عميد حقوق عين شمس يكشف خطة الكلية بعد تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول

ترشيحاتنا

فلبينية تقاضي زوجها المصري في الكويت

لم تمت بفيروس كورونا.. سبب وفاة زوجة الفنان ياسر فرج

نجم سيراميكا ينتقل لـ الإسماعيلي على سبيل الإعارة

تعرف على اسعار ومواصفات سيارات DL الكهربائية بديل التوك توك في مصر

مصر تتعادل مع الدنمارك في الشوط الثاني٢٨-٢٨ ويلجآن للوقت الإضافي

رسالة ياسر فرج الأخيرة لزوجته قبل وفاتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطالة العمر وتقليل الشيخوخة.. 16 فائدة لتناول عصير الرمان

باستخدام الثلج وجل الصبار.. علاج تقرحات الفم في المنزل بـ 6 طرق

بمقابض أبواب خفية.. شاهد سيارة DS3 الجديدة لأول مرة في مصر بالأسعار والمواصفات | فيديو