تراجع حاد للمخزونات الأمريكية.. خبير مالي يكشف السبب

قال أحمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن المخزونات الأمريكية من النفط انخفضت بشكل غير متوقع وغريب على الأسواق وهبطت 9.9 مليون برميل في أسبوع.





وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى 6 يناير من الشهر الجارى تم إعلان انقطاع إرسال ناقلات النفط من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما لم يحدث منذ عام 1975 الذى كان الانقطاع الأول وكانت السعودية تظهر للأسواق وقتئذ لانخفاض فعلى فى إمدادات النفط فى العالم.





ولفت إلى أن ناقلات النفط تستغرق 6 أسابيع لوصولها للولايات المتحدة الأمريكية، وكان أحد الأسباب المهمة التى أدت إلى انخفاض المخزونات فى أمريكا، مشيرا إلى أنه فى صعيد آخر يوجد ارتفاع فى مخزونات البنزين.





وتابع "هناك تفاؤل فى الأسواق خاصة مع وجود مخزونات بنزين مرتفعة رغم أن الاستهلاك ليس بالكثير"، لافتا إلى أن خطة بايدن بهذا الشأن هو تلقيح 100 مليون مواطن أمريكي خلال 100 يوم الأولى لتوليه الحكم هى نظرة إيجابية تدعم الأسواق خاصة أن فصل الشتاء يمتاز بالطلب العالى على النفط.



