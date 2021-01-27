رئيس قناة السويس يهنئ لجنة النقل بالبرلمان ..صور

استقبلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس؛ لتقديم التهنئة لهيئة مكتب اللجنة بعد فوزهم فى إنتخابات اللجان النوعية التى اجريت منذ عدة ايام والمشكل من كل من "النائب علاء عابد رئيس اللجنة ووكيلي اللجنة، النائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع وامين السر، النائب سيد عوض، إضافة لاعضاء اللجنة وهم النائب رزق ضيف الله ، والنائب نادر الخبيري ، والنائب حازم عويان".





حضر اللقاء، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي ، واللواء أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والامن القومي اللذين قدما التهنئة ايضا لهيئة مكتب النقل والمواصلات .





فيما أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بإنجازات هيئة قناة السويس وتعاملها الناجح مع جائحة فيروس كورونا، ما انعكس على الحفاظ على عائدات هيئة قناة السويس والتى تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، بالإضافة إلى االجهود التنموية المبذولة عبر مرافق الهيئة الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها .





اكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، على أهمية التعاون بين اللجنة ووزارة النقل بجميع قطاعتها المختلفة مؤكد أن العلاقة بين البرلمان والحكومة هي علاقة مشاركة وتكامل مشترك من أجل إعلاء مصلحة الوطن أولا وقبل اي شيء اخر .





واشاد عابد بأهمية دور قناة السويس والتى تعد من أهم المواني فى العالم وبها مناطق إستثمارية واعدة جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية بما يؤهل مصر لتبوء مكانة عالمية فى مجال الاستثمار فى المناطق الحرة والتجارة خلال السنوات القادمة لافتا أن اللجنة ستقوم فى القريب العاجل بزيارة لقناة السويس للوقوف على آخر المستجدات وتبادل العمل المشترك بين اللجنة وبين القائمين على إدارة قناة السويس .