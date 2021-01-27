ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس قناة السويس يهنئ لجنة النقل بالبرلمان ..صور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:41 م
لجنة النقل بالبرلمان
لجنة النقل بالبرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح-عدسة:خالد مشعل
استقبلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس؛ لتقديم التهنئة لهيئة مكتب اللجنة بعد فوزهم فى إنتخابات اللجان النوعية التى اجريت منذ عدة ايام  والمشكل من كل من "النائب علاء عابد رئيس اللجنة ووكيلي اللجنة، النائب وحيد قرقر، والنائب  محمود الضبع وامين السر، النائب سيد عوض، إضافة لاعضاء اللجنة وهم النائب رزق ضيف الله ، والنائب نادر الخبيري ، والنائب حازم عويان".

حضر اللقاء، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي ، واللواء أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والامن القومي اللذين قدما التهنئة ايضا لهيئة مكتب النقل والمواصلات .

فيما أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بإنجازات هيئة قناة السويس وتعاملها الناجح مع جائحة فيروس كورونا، ما انعكس على الحفاظ على عائدات هيئة قناة السويس والتى تعد  أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، بالإضافة إلى االجهود التنموية المبذولة عبر مرافق الهيئة  الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات  التى تقدمها . 

 اكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، على أهمية التعاون بين اللجنة ووزارة النقل بجميع قطاعتها المختلفة مؤكد أن العلاقة بين البرلمان والحكومة هي علاقة مشاركة وتكامل مشترك من أجل إعلاء مصلحة الوطن أولا وقبل اي شيء اخر .

واشاد عابد بأهمية دور قناة السويس والتى تعد من أهم المواني فى العالم وبها مناطق إستثمارية واعدة جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية بما يؤهل مصر لتبوء مكانة عالمية فى مجال الاستثمار فى المناطق الحرة والتجارة خلال السنوات القادمة لافتا أن اللجنة ستقوم فى القريب العاجل بزيارة لقناة السويس للوقوف على آخر المستجدات وتبادل العمل المشترك بين اللجنة وبين القائمين على إدارة قناة السويس .
رئيس قناة السويس يهنئ لجنة النقل بالبرلمان ..صور
رئيس قناة السويس يهنئ لجنة النقل بالبرلمان ..صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النائب علاء عابد يفوز برئاسة لجنه النقل والمواصلات

مجلس النواب ينتخب هيئات مكاتب لجانه النوعية .. رئيس البرلمان: التعاون بين اللجان ينتج أداء تشريعيا ورقابيا أفضل

تناقش تطوير خط المترو الأول.. نقل النواب أول لجنة نوعية تبدأ عملها ببرلمان 2021

نقل النواب تناقش تطوير مترو المرج - حلوان.. اليوم

رئيس التخطيط بالنقل للنواب: تحديث الخط الأول لمترو القاهرة على 6 سنوات

نقل البرلمان تدعو وزير النقل للحضور لإطلاعها على ما تم فى الدورة البرلمانية السابقة ..وتشيد بإنجازات الرئيس السيسي فى القطاع والمشروعات القومية

ترشيحاتنا

تفاصيل تعرض الفنانة وفاء عامر للتحرش

مفاجأة صادمة| اكتشفت زرع زوجها كاميرات مراقبة في غرفة النوم.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. غسيل اللحوم النيئة يتسبب في هذه الأمراض..أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

مدرب المنتخب يكشف عن نصيحته لـ أوناجم.. ورأيه في احتراف مصطفى محمد

بمقابض أبواب خفية.. شاهد سيارة DS3 الجديدة لأول مرة في مصر بالأسعار والمواصفات | فيديو

بعد تصدره تويتر.. شركة عالمية تعلق على "شال" ولي العهد السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطالة العمر وتقليل الشيخوخة.. 16 فائدة لتناول عصير الرمان

باستخدام الثلج وجل الصبار.. علاج تقرحات الفم في المنزل بـ 6 طرق

بمقابض أبواب خفية.. شاهد سيارة DS3 الجديدة لأول مرة في مصر بالأسعار والمواصفات | فيديو