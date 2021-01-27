ولادة قيصرية للكلبة «مرفل».. أنجبت 9 بعد إنقاذها من انفجار الرحم.. فيديو

قال الدكتور عبد الحليم القصبى، أستاذ الطب البيطرى بجامعة بنها، إن الكلبة مارفيل تمت ولادتها السنة الماضية بعملية قيصرية وأنجبت 10 أجنة، متبعًا أن السنة الماضية كانت حالتها متأخرة لأنه تم توليدها بعد الطلق بـ 5 أيام.





أوضح عبدالحليم القصبى، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، أن مارفيل تختلف عن أى كلبة لأن عدد الأجنة لها كبير وأحجامها أكبر من الطبيعى، متابعًا أن هذه السنة تم عمل سونار للكلبة والتأكيد على سلامة الأجنة بعد 3 أيام من ظهور أعراض الطلق.



