مونديال اليد.. المغرب تحتل المركز 29 بعد فوزها على أنجولا

احتل المنتخب المغربي المركز الـ 29عقب فوزه علي نظيره الانجولي بنتيجة 30/27 في المباراة التي جمعتهما اليوم علي صالة د. حسن مصطفي بمدينة 6اكتوبر ضمن منافسات تحديد المراكز لبطولة العالم لكرة اليد.





جاءت المباراة حافلة بالإثارة والندية وسيطر المنتخب المغربي علي معظم مجريات اللعب وكان الأكثر ندياً وتفوقا خلال أحداث الشوطين.





وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب انجولا 14/13.





وخسرت انجولا كل مواجهاتها باستثناء مواجهة واحدة أمام الرأس الأخضر فيما تلقت المغرب هزيمة أمام الجزائر والبرتغال وايسلندا فيما فازت أسود الأطلسي علي كوريا الجنوبية وخسرت من النمسا وتشيلي.





تجدر الاشارة إلي أن تشيلي احتلت المركز الـ 27 عقب الفوز علي الكونغو الديمقراطية 35/30.





يذكر ان كاب فيردي احتلت المركز الأخير عقب انسحابها من المونديال بسبب إصابات الكورونا التي ضربت صفوفها.