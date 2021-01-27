محلل اقتصادي يزف بشرى بشأن معدلات الطلب العالمية على النفط.. تفاصيل

قال أحمد نجم، المحلل الاقتصادى، إن الصين أعلنت منذ أسبوعين زيادة كبيرة فى استيرادها للنفط فى الفترة الحالية؛ وهو ما يشير إلى حدوث تعافٍ بشكل أكبر، وعودة للنشاط السابق فى الأسواق.





وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وكالة الطاقة أعلنت أن الربع الأول من هذا العام لن تكون هناك أزمة نقص فى طلب النفط بالأسواق كما كان في نهاية العام الماضى.





وأشار إلى أن التوقعات كشفت عن أن معدلات الطلب سترتفع عن معدلات الإنتاج، لافتا إلى أن التراجع من المتوقع أن يكون فى نهاية الربع الأول مع تماثل الطلب مع المعروض من النفط، ويكون هناك انخفاض فى أسعار النفط فى نهاية الربع الأول وربما سيتغير مع وجود معدلات نمو أسرع.





ونوه بأن الأسبوع القادم سيشهد تراجعا للمخزونات الأمريكية ولكن ليس بهذه النسبة الحالية خاصة مع سياسة أمريكا للحفاظ على المخزون، مع تمديد برنامج شراء الأصول والسندات الأمريكية والتى تصل 120 مليار دولار لتكون لمحة إيجابية تدعم مزيدا من الطلب على النقل.



