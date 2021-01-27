العامة للاستثمار تقدم برنامجا تدريبيا لممثلي الجهاز القومي بالسودان

قام وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم برنامج تدريبي لممثلي الجهاز القومي للاستثمار بجمهورية السودان حول نقل الخبرات المصرية في مجال الترويج للاستثمار، والخدمات التي تقدمها الهيئة بمركز خدمات المستثمرين، فضلا عن استعراض الجهود التي اتخذتها لتحسين مناخ الاستثمار.

وشاركت هيئة الاستثمار بورشة عمل متخصصة حول الفرص الاستثمارية ذات الاولوية في الولايات السودانية المختلفة وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين للترويج لتلك الفرص.





وأكد الجانب السوداني على اهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين.





وفي سياق متصل شارك وفد الهيئة بالدورة الــ 38 لمعرض الخرطوم الدولي والتي تشهد هذا العام أكبر مشاركة مصرية على مدار الدورات السابقة، حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات المصرية وذلك بهدف المساهمة في تنمية التعاون بين مصر والسودان.



