ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

العامة للاستثمار تقدم برنامجا تدريبيا لممثلي الجهاز القومي بالسودان

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:43 م
جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
Advertisements
علياء فوزى
قام وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم برنامج تدريبي لممثلي الجهاز القومي للاستثمار بجمهورية السودان حول نقل الخبرات المصرية في مجال الترويج للاستثمار، والخدمات التي تقدمها الهيئة بمركز خدمات المستثمرين، فضلا عن استعراض الجهود التي اتخذتها لتحسين مناخ الاستثمار.
وشاركت هيئة الاستثمار بورشة عمل متخصصة حول الفرص الاستثمارية ذات الاولوية في الولايات السودانية المختلفة وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين للترويج لتلك الفرص.

وأكد الجانب السوداني على اهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين.

وفي سياق متصل شارك وفد الهيئة بالدورة الــ 38 لمعرض الخرطوم الدولي والتي تشهد هذا العام أكبر مشاركة مصرية على مدار الدورات السابقة، حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات المصرية وذلك بهدف المساهمة في تنمية التعاون بين مصر والسودان.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

افتتاح الرئيس السيسي مؤتمر النقل الذكي والتدريبات العسكرية المشتركة سيف العرب.. أبرز ما تناولته الصحف

بحث جذب مزيد من الاستثمارات البيلاروسية لمصر

العامة للاستثمار: نستهدف دعوة كبرى الشركات البيلاروسية لزيارة مصر

العامة للاستثمار: نستهدف زيادة حصة الدول الأفريقية من التدفقات الاستثمارية العالمية

العامة للاستثمار: مجموعة عمل دائمة بين الهيئة والوكالة الإقليمية للكوميسا

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

ترشيحاتنا

اعترافات الطبيب المتحرش بالرجال : أنا شاذ وأعانى من اضطراب فى الميول الجنسية

رجاء خاص من حازم إمام لـ مسؤولي الزمالك بشان أيمن حفني

بـ بنطلون أحمر.. سلمى الشيمي تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

رئيس صحة البرلمان يزف بشرى عن موعد انتهاء كورونا من العالم

٤٠ فيديو إباحي لزوجته .. زوج يطالب بتحليل DNA لإثبات نسب طفله

محاولة تسميم الرئيس التونسي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطالة العمر وتقليل الشيخوخة.. 16 فائدة لتناول عصير الرمان

باستخدام الثلج وجل الصبار.. علاج تقرحات الفم في المنزل بـ 6 طرق

بمقابض أبواب خفية.. شاهد سيارة DS3 الجديدة لأول مرة في مصر بالأسعار والمواصفات | فيديو