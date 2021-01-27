إيهاب منصور لـ ياسمين فؤاد: البيئة تصدر أزمة للصحة ويجب حلول واقعية

وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عددا من التساؤلات لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وذلك عقب إلقائها بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء.





وتساءل "منصور" قائلًا : ما حجم الاستثمارات المطلوبة لحل مشكلة القمامة ؟ مشيرًا إلي أن رئيس جهاز المخلفات أفاد في وقت سابق، بأن الأمر يحتاج إلي ٣ مليارات جنيه سنويًا.





كما تساءل النائب عن خطة الوزارة للتفتيش على المصانع القريبة من الكتل السكنية ؟ وهل يتم إصدار شهادة توافق بيئى ؟ ، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة لمحاقظة الجيزة بشأن مصانع تدوير القمامة والتي أصبحت في حالة يرثي لها.





وأشار النائب ، إلى أن هناك عدم وجود تنسيق مع الجهات المختلفة أثناء تنفيذ المشروعات مما يؤثر على صحة المواطنين، متسائلًا : ما دور الوزارة فى عمليات التشجير والحفاظ على المساحات الخضراء فى ظل ظاهرة الاحتباس الحرارى.





كما تحدث "منصور" عن مشاكل البيئة في العمرانية ، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر نفق أبو زارع وشارع الزهراء وشارع الدكتور وشارع ترعة الزمر، بالإضافة إلى إلقاء المخلفات في الترع بالبدرشين بدون رقابة ، مؤكدًا علي ضرورة وضع جدول زمني واضح لحل مشاكل القمامة وطرق جمعها.





وتابع عضو مجلس النواب، أن البيئة تُصدر أزمة للصحة ولابد من حلول على أرض الواقع، مؤكدًا أن صحة المواطن تحتاج تضافر جهود كافة الوزارات.