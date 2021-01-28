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تعليم

اليوم.. انطلاق دورة إعداد الحقيبة التدريبية بمركز تعليم الكبار بعين شمس "أونلاين"

الخميس 28/يناير/2021 - 01:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلن مركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس عن بدء دورة إعداد الحقيبة التدريبية P.T.P والتى ينظمها المركز "أونلاين" بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب في ضوء البروتوكول المبرم ما بين الطرفين . 

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يحاضر في الدورة التى تعقد فى الفترة 28 - 30 يناير الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار . 

يتضمن البرنامج الخاص بالدورة دليل المدرب ودليل المتدرب وأنشطة وتمارين وألعاب تدريبية ونماذج تقييم وفيديوهات وباوربوينت ( power point).

ومن نواتج التعلم المستهدفة من هذه الدورة تصميم المتدربين نماذج لعدد من الحقائب التدريبية كل في مجال تخصصه، وفقًا لأحدث معايير تصميم الحقائب التدريبية. 

وفي سياق اخر أصدر الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا باستمرار  منح العاملين بالإدارة العامه بالجامعة والكليات ووحدات الجامعة المختلفة اجازة بالتبادل على دفعتين.

 علي أن تبدأ إجازة الدفعه الاولى اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31/1/2023  حتى يوم الخميس الموافق 4/2/2021

وتبدأ إجازة الدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/2/2021 حتى يوم الخميس الموافق 11/2/2021.



ويستثنى من هذا القرار  شبكة المعلومات الجامعية و وحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.

جاء ذلك بناء علي توصيات مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين في اطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد
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