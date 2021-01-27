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وزير الاتصالات يوضح تفاصيل انطلاق الدفعة الأولى من مبادرة بناة مصر الرقمية.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:11 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
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داليا أحمد
قال عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات تقدم مجموعة ضخمة من التدريبات، تختلف وتتراوح فى الجرعة التدريبية والتعمق فى التخصص، والغرض منها محو الأمية الرقمية حتى يستطيع كل الخريجين، التعامل مع تكنولوجيا المعلومات فى عمله.

وأوضح عمرو طلعت، خلال لقائه فى برنامج "الحياة اليوم"المذاع على قناة الحياة ، أن هناك مبادرات الغرض منها إلحاق الشباب فى سوق العمل حتى تبلغ ذروته فى مبادرة بناة مصر الرقمية ،متابعًا أن الغرض من المبادرة تخريج مجموعة على اعلى مستوى بمقاييس عالمية فى مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف عمرو طلعت: حرصنا على التعاقد مع جامعات عالمية مرموقة وشركات متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ذات السمعة الرفيعة فى العالم ،مؤكدًا أن الاستثمار فى بناء العقول والقدرات افضل استثمار ولا نبخل فى هذه المبادرة بأى امكانيات يتم تقديمها.

وأشار عمرو طلعت، إلى أن منحة بناة مصر الرقيمة مجانية بالكامل ويتم استضافة شباب من خارج القاهرة بسكن مجاني؛ لإتاحتها لكل الشباب من كل محافظات مصر، لافتا إلى أن المنحة تطلب تفرغا بشكل متكامل ومتناغم بما يحقق المطلوب فى سوق العمل.
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