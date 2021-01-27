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فن

بالكاجوال.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:17 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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محمد بدران

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وتألقت هبة مجدي، بإطلالة أنيقة ترتدي توب باللون الأبيض ونسقت معه بجاكيت صوف جذاب الذى يبرز جمالها واناقتها، واختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.


وشاركت هبة مجدى مؤخرا مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم

دارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

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