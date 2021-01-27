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برلمان

رئيس حزب العدل يتقدم ببيان عاجل بشأن إهمال التنمية المحلية وعدم تنفيذ قرارات الإزالة بالغربية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:14 م
النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل
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ماجدة بدوي
تقدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة ، ببيان عاجل إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بشان عدم تنفيذ قرارات الإزالة بمحافظة الغربية.

وقال "إمام" في بيانه: إنه بسبب الإهمال وعدم تنفيذ قرارت الإزالة فقد ٢٥ مواطنًا حياتهم وأصيب العشرات في انهيار ٧ منازل بحي أول وثاني المحلة"، مشددًا على ضرورة أن تصحو الإدارة المحلية من غفوتها وتُنفذ قرارات الازالة وتنقذ حياة الناس وإلا كانت متهمة بالقتل نتيجة الإهمال.

وأشار رئيس حزب العدل ، إلى أن أخر الكوارث كانت يوم السبت الماضي،  بشارع كميدار بابو راضي بحي أول المحلة حيث تسبب إنهيار منزل في وفاة ٦ مواطنين  و٣ مصابين.

وحذر رئيس حزب العدل، من وجود عشرات البيوت التي تُشكل خطرًا داهمًا وتهدد حياة ساكنيها والمارين بجوارها، متابعًا "إن لم تفق الإدارة المحلية من غيبوبتها وتنفذ قرارات الازالة  فلن يكون هذا هو الحادث الأخير".
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