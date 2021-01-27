للقادمين إليها.. دبي تعتمد إجراءات جديدة قبل دخول أراضيها

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بعض التعديلات على البروتوكولات الوقائية المتبعة مع المسافرين وتحديدا للقادمين إلى دبي عبر مختلف منافذ الإمارة.





وأشارت اللجنة إلى أن تلك التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد القادم 31 يناير الجاري.





وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شملت التعديلات إ لزام المقيمين ومواطني دول الخليج والسياح عبر المنافذ المختلفة للإمارة بعمل فحص مسبق قبل القدوم إلى دبي بغض النظر عن وجهة القدوم، إضافة إلى وجوب عمل فحص آخر في مطارات دبي للقادمين من دول محددة وفق الوضع الوبائي في هذه الدول.



