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تعليم

الدلتا التكنولوجية : مراجعات وتدريبات على الامتحانات .. ونتواصل مع الطلاب أونلاين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:01 م
جامعة الدلتا التكنواوجية
جامعة الدلتا التكنواوجية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، إن الجامعة في الوقت الحالي تقوم بعمل دورات تدريبية لطلابها ، لزيادة خبراتهم على المنصات الالكترونية.

وأضاف "الخولي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك تواصلا دائما بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، لمتابعتهم وقياس مستواهم خلال هذه الفترة .

وأوضح ، أنه يتم عمل مراجعة عامة على المقررات الدراسية التي تم طرحها لهم ، وعمل تقييمات عليها ، بالإضافة إلى تدريبهم على شكل الامتحانات ، خاصة مع قرب عقدها.

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وأشار إلى تخصيص أسبوع قبل الامتحانات ، لعمل "البروفة" النهائية لشكل الامتحان وكيفية إقامته ، لدعم الطلاب في الجوانب التي يحتاجون إليها سواء التي تتعلق بالامكانيات التكنولوجية أو المقررات الدراسية .

وكان رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه من المقرر انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول رسميا بدءًا من 20 فبراير القادم ، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات .

كما أنه سيتم إجراؤها بشكل طبيعي كما هو مقرر لها وفقًا للخطة التي قامت الجامعة بوضعها ، حيث يتم عمل الامتحانات الشفوية للطلاب وبعد ذلك يتم البدء في الامتحانات النظرية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتشديد على الالتزام بها .
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