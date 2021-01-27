إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة في الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بالمدفن الخاص بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة برئاسة محمد عبدالله، والتي تمت تحت إشراف وكيل النائب العام وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة وممثل من مصلحة الجمارك.
يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة علي التصدي لأي محاولات لنشر السموم والمواد المخدرة، حيث أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة، قامت جميع أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشكل فوري وعاجل بإعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
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وبالأمس، قامت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية برئاسة محمد عبد الله، بإعدام ٩ أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن.
وقال المحافظ إن أمن وسلامة المواطنين هو هدفنا الأول وسوف نحارب كل ما يهدد أمن وأمان أبنائنا وسوف نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن، لافتا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة والمهددة لحياة شبابنا، قامت جميع أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل باعدام هذه السموم حفاظا على أمن و سلامة أبنائنا.محافظة الإسكندرية تعدم ٩ طن من مخدر التامول بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة.
وأشار الشريف إلى أن المحافظة قامت بتجهيز مركز الناصرية للمخالفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لاعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.
وأشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية ووكيل النائب العام وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة وممثل من مصلحة الجمارك، على عملية اعدام ٩ طن من مخدر التامول؛ منذ الساعة ١٢ ظهرا وحتى الساعة ٢ صباحا حتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية ، ويأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة و أمن المواطن، ولعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وامنهم للخطر.
يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية و آمنة للمواطنين.