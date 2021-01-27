إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة في الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أعمال إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بالمدفن الخاص بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة برئاسة محمد عبدالله، والتي تمت تحت إشراف وكيل النائب العام وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة وممثل من مصلحة الجمارك.





يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة علي التصدي لأي محاولات لنشر السموم والمواد المخدرة، حيث أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة، قامت جميع أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشكل فوري وعاجل بإعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.





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وبالأمس، قامت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية برئاسة محمد عبد الله، بإعدام ٩ أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن.





وقال المحافظ إن أمن وسلامة المواطنين هو هدفنا الأول وسوف نحارب كل ما يهدد أمن وأمان أبنائنا وسوف نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن، لافتا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة والمهددة لحياة شبابنا، قامت جميع أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل باعدام هذه السموم حفاظا على أمن و سلامة أبنائنا.محافظة الإسكندرية تعدم ٩ طن من مخدر التامول بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة.









وأشار الشريف إلى أن المحافظة قامت بتجهيز مركز الناصرية للمخالفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لاعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.





وأشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية ووكيل النائب العام وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة وممثل من مصلحة الجمارك، على عملية اعدام ٩ طن من مخدر التامول؛ منذ الساعة ١٢ ظهرا وحتى الساعة ٢ صباحا حتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية ، ويأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة و أمن المواطن، ولعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وامنهم للخطر.





يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية و آمنة للمواطنين.