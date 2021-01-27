ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني حتحوت لـ لاعبي منتخب كرة اليد: فخورون بكم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:10 م
حتحوت
حتحوت
Advertisements
محمد بدران

قدم الإعلامي هاني حتوت، الشكر إلى لاعبي منتخب مصر لكرة اليد بعد الأداء المشرف في بطولة كأس العالم لكرة اليد، وبعد الخسارة من منتخب الدنمارك.


وكتب هاني حتحوت عبر حسابه على "تويتر"، "‏ده ماتش نهائي والله. شكرًا يا رجالة، شكرًا شكرًا وهارد لاك. فخورين بيكم والله".


وودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء بعد التعادل مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر حاليا، عقب الاحتكام إلى وقتين إضافيين مدة كليهما 10 دقائق، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 28\28، وبعدها بالوقت الإضافي الاول 34\34.


وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، رغم فارق الإمكانيات الكبيرة مع المنافس، حيث استطاع المنتخب الدنماركي إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-13.


وفي الشوط الثاني، واصل الفراعنة الأداء المميز، في ظل لعب المنافس بكل قوته من أجل تحقيق الفوز والتأهل، إلا أن المنتخب المصري قدم أداءً مذهلًا لتنتهي المباراة بنتيجة 28\28، وفي الوقت الإضافي واصل الفراعنة التألق والصمود، ليتعادلوا في آخر لحظة بعد احتساب رمية جزائية عن طريق الـVAR.


واستطاع لاعبو المنتخب الوطني في التقدم في النتيجة خلال الوقت الإضافي الثاني، مع طرد نجم الفريق هانسن، بتألق الفراعنة بشدة، وينتج الحارس محمد عصام التيار في التصدي لركلة جزاء في الوقت القاتل.


وكانت قائمة المنتخب الوطني في المباراة ضمت كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – أكرم يسرى – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند.


وحضر المباراة عدد كبير من الشخصيات العامة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

#يحيي_الدرع يتصدر تويتر عقب فوز مصر على تشيلي 35-29

تدريبات منتخب مصر قبل بدء الشوط الثاني أمام مقدونيا

محمد فضل الله بعد الفوز على مقدونيا : كرة اليد المصرية قيمة رياضية عالمية

مونديال اليد.. مصر تتقدم على السويد 12 - 9 في الشوط الأول

مونديال اليد .. مصر تخسر من السويد 23-24

وزير الرياضة يشيد بأداء منتخب كرة اليد رغم الهزيمة من السويد

ترشيحاتنا

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب اليد

عبر 10 قاذفات.. الصين تهدد الولايات المتحدة

الصحة العالمية تصدم العالم حول تفشي سلالة كورونا الجديدة

الأمن التونسي يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة تسميم الرئيس

مدربه السابق يكشف سر تعثر بواليا منذ انضمامه للاهلي ..فيديو

رفض استئناف النيابة.. تأييد إخلاء سبيل حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطالة العمر وتقليل الشيخوخة.. 16 فائدة لتناول عصير الرمان

باستخدام الثلج وجل الصبار.. علاج تقرحات الفم في المنزل بـ 6 طرق

بمقابض أبواب خفية.. شاهد سيارة DS3 الجديدة لأول مرة في مصر بالأسعار والمواصفات | فيديو