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تدريب وجاهزية.. تامر أمين: علينا دعم أبناء الشهداء ورجال الداخلية الأبطال..فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:14 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
 قال الإعلامي تامر أمين، إن 25 يناير هو عيد الشرطة  ونحن نحتفل بالمؤسسة الأمنية المحترمة التي تحفظ الأمن والأمان .

 وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة "النهار"، :" وزارة الداخلية انتجت عملا إبداعيا غنائيا عن تضحيات الشهداء  وحياة أبناء الشهداء ".

 وأكد تامر امين:"  علينا ان نشعر باحساس أسر الشهداء وأبنائهم، وعلينا جميعا تقديم الدعم لـ أبناء الشهداء، لازم يرفعوا راسهم فوق، ونقول لهم أنتم أبناء الأبطال ".

 وأكمل تامر أمين:" أبناء الشهداء يرغبون في الالتحاق بكلية الشرطة كي يستكملوا  مسيرة آبائهم الشهداء لحماية مصر".

 ولفت تامر امين الى أن:"أبطال الداخلية يعيشون حياة صعبة للغاية للدفاع عن أمن مصر "، مضيفا:"  التدريب والجاهزية سمة أساسية في عمل رجال الداخلية من اجل إتمام مهامهم على أكمل وجه". 
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