تدريب وجاهزية.. تامر أمين: علينا دعم أبناء الشهداء ورجال الداخلية الأبطال..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن 25 يناير هو عيد الشرطة ونحن نحتفل بالمؤسسة الأمنية المحترمة التي تحفظ الأمن والأمان .





وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة "النهار"، :" وزارة الداخلية انتجت عملا إبداعيا غنائيا عن تضحيات الشهداء وحياة أبناء الشهداء ".





وأكد تامر امين:" علينا ان نشعر باحساس أسر الشهداء وأبنائهم، وعلينا جميعا تقديم الدعم لـ أبناء الشهداء ، لازم يرفعوا راسهم فوق ، ونقول لهم أنتم أبناء الأبطال ".





وأكمل تامر أمين:" أبناء الشهداء يرغبون في الالتحاق بكلية الشرطة كي يستكملوا مسيرة آبائهم الشهداء لحماية مصر".





ولفت تامر امين الى أن:"أبطال الداخلية يعيشون حياة صعبة للغاية للدفاع عن أمن مصر "، مضيفا:" التدريب والجاهزية سمة أساسية في عمل رجال الداخلية من اجل إتمام مهامهم على أكمل وجه".